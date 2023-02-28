Требовал деньги за перевод с линии фронта: на миллионной взятке попался кадровик теробороны

По версии следствия, подозреваемый брал по 75 тысяч гривен с человека, а за 180 тысы отдельно обещал военному избежать административной и уголовной ответственности.

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На взятке в 1 млн 230 тысяч гривен попался руководитель кадрового подразделения одного из батальонов территориальной обороны. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Следователи Госбюро расследований выяснили, что задержанный требовал от 14 военнослужащих по 75 тысяч гривен за перевод в учебный центр на базе бригады. За эту сумму он также обещал перевести в тыл военных, которые находились на линии фронта.

Отдельно одному из военнослужащих теробороновец за 180 тысяч гривен предлагал избежать административной и уголовной ответственности.

Злоумышленника задержали на горячем — в момент получения крупной суммы взятки. Ему уже сообщили о подозрении за получение взятки в особо крупном размере по ч.3, 5 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

По месту жительства и в машине подозреваемого провели обыски, после чего его отправили в следственный изолятор.

Напомним, 27 февраля в Кривом Роге правоохранители разоблачили организаторов одного из самых крупных наркокартелей Украины. Примечательно, что один из организаторов ОПГ за "прибыль" от торговли запрещенными веществами заказал собственный портрет в образе императора Наполеона.

13 февраля сообщалось, что сотрудники ГИБДД в Краснодарском крае попались на мелком взяточничестве и, чтобы дело не дошло до суда, планировали подкупить следователя крупной суммой — предложили 2 млн рублей.