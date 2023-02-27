В Кривом Роге задержали ОПГ, которая снабжала наркотиками всю Украину (фото, видео)

Преступники, которые сформировали ОПГ "Двадцатовские", получали более миллиона долларов прибыли в месяц благодаря собственной нарколаборатории и налаженным схемам продажи запрещенных веществ.

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В Кривом Роге, где 27 февраля силовики задержали организаторов одного из самых крупных наркокартелей, один из организаторов ОПГ за "прибыль" от торговли наркотиками заказал собственный портрет в образе императора Наполеона. Об этом сообщает "Страна".

По информации медиа, нарколаборатории организовали трое местных жителей в арендованных гаражных помещениях и квартире в Кривом Роге. Их мощности позволяли в промышленных масштабах производить ежемесячно до 40 килограммов "товара". В основном для сбыта использовали методы "из рук в руки" и "закладки". Рынок сбыта охватывал почти все регионы Украины.

Также в распоряжение СМИ попала фотография вещественных доказательств, изъятых силовиками. Это — портрет одного из организаторов наркокартели в образе императора Наполеона.

[ + – ] Один из организаторов ОПГ "Двадцатовские" заказал свой портрет в образе императора Наполеона Фото: Страна

Миллион долларов прибыли: в Нацполиции рассказали, как работал наркокартель в Кривом Роге

По информации следствия, масштабное производство и распространение наркотиков организовали трое жителей Кривого Рога. Все они уже имели в прошлом проблемы с законом и отбывали наказание.

Сеть наркокартеля под названием "Двадцатовские" состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп.

[ + – ] У "Двадцатовских" в Кривом Роге была собственная нарколаборатория Фото: Национальная полиция

Благодаря этому преступная организация только за месяц своей "работы" получала более миллиона долларов прибыли.

[ + – ] "Двадцатовские" получали в месяц более миллиона долларов чистой прибыли за распространенные наркотики Фото: Национальная полиция

Кроме того организаторы "Двадцатовских" даже заручились поддержкой нескольких медиаресурсов, которые распространяли по их заказу неправдивую информацию о силовиках, собиравших материалы о деятельности ОГП (организованной преступной группировки, — ред.).

В понедельник, 27 февраля, во время операции, в которой участвовали 1200 силовиков, были задержаны 37 членов преступной группировки. Среди них — и десять главарей.

Также силовики одновременно провели боле 200 обысков у задержанных. В результате правоохранители изъяли:

более $310 тысяч наличными;

€103 тысячи;

более 500 тысяч гривен;

оружие и патроны разного калибра;

боеприпасы;

более 20 банковских карт;

40 автомобилей;

антиквариат (старинные иконы и книги).

[ + – ] В Кривом Роге у наркоторговцев изъяли арсенал оружия и бокприпасов Фото: Национальная полиция

Всем задержанным уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Напомним, в конце января киевлянин пытался незаметно переслать "соли" на 800 тыс. грн. Житель столицы работал на один из нелегальных интернет-магазинов. Правоохранители задержали мужчину с крупной партией наркотика Альфа-PVP. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Фокус также писал о том, как в прошлом году в Казахстане гражданка обратилась в полицию после того, как получила посылку с марихуаной. Как выяснилось, курьер перепутал посылки, так как женщина ожидала коробку с парой женской обуви.