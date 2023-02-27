В Кривом Роге задержали ОПГ, которая снабжала наркотиками всю Украину (фото, видео)
Преступники, которые сформировали ОПГ "Двадцатовские", получали более миллиона долларов прибыли в месяц благодаря собственной нарколаборатории и налаженным схемам продажи запрещенных веществ.
В Кривом Роге, где 27 февраля силовики задержали организаторов одного из самых крупных наркокартелей, один из организаторов ОПГ за "прибыль" от торговли наркотиками заказал собственный портрет в образе императора Наполеона. Об этом сообщает "Страна".
По информации медиа, нарколаборатории организовали трое местных жителей в арендованных гаражных помещениях и квартире в Кривом Роге. Их мощности позволяли в промышленных масштабах производить ежемесячно до 40 килограммов "товара". В основном для сбыта использовали методы "из рук в руки" и "закладки". Рынок сбыта охватывал почти все регионы Украины.
Также в распоряжение СМИ попала фотография вещественных доказательств, изъятых силовиками. Это — портрет одного из организаторов наркокартели в образе императора Наполеона.
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По информации следствия, масштабное производство и распространение наркотиков организовали трое жителей Кривого Рога. Все они уже имели в прошлом проблемы с законом и отбывали наказание.
Сеть наркокартеля под названием "Двадцатовские" состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп.
Благодаря этому преступная организация только за месяц своей "работы" получала более миллиона долларов прибыли.
Кроме того организаторы "Двадцатовских" даже заручились поддержкой нескольких медиаресурсов, которые распространяли по их заказу неправдивую информацию о силовиках, собиравших материалы о деятельности ОГП (организованной преступной группировки, — ред.).
В понедельник, 27 февраля, во время операции, в которой участвовали 1200 силовиков, были задержаны 37 членов преступной группировки. Среди них — и десять главарей.
Также силовики одновременно провели боле 200 обысков у задержанных. В результате правоохранители изъяли:
- более $310 тысяч наличными;
- €103 тысячи;
- более 500 тысяч гривен;
- оружие и патроны разного калибра;
- боеприпасы;
- более 20 банковских карт;
- 40 автомобилей;
- антиквариат (старинные иконы и книги).
Всем задержанным уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Напомним, в конце января киевлянин пытался незаметно переслать "соли" на 800 тыс. грн. Житель столицы работал на один из нелегальных интернет-магазинов. Правоохранители задержали мужчину с крупной партией наркотика Альфа-PVP. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Фокус также писал о том, как в прошлом году в Казахстане гражданка обратилась в полицию после того, как получила посылку с марихуаной. Как выяснилось, курьер перепутал посылки, так как женщина ожидала коробку с парой женской обуви.