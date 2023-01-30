Упаковал наркотики в пачки с кофе: киевлянин пытался незаметно переслать "соли" на 800 тыс. грн

38-летний житель столицы работал на один из нелегальных интернет-магазинов. Правоохранители задержали мужчину с крупной партией наркотика Альфа-PVP. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Житель Киева пытался отправить по почте наркотики, соли Альфа-PVP, упакованные в пакеты с кофе, однако его задержали правоохранители. Выяснилось, что 38-летний мужчина работает на нелегальный интернет магазин, сумма такой посылки полицейские оценили в более 800 тысяч гривен. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом в понедельник, 30 января, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"(Правоохранители) задержали 38-летнего киевлянина, который пытался переслать через почтовые отделения наркотические вещества, которые, чтобы не вызвать подозрение, упаковал в пакеты с кофе", — говорится в сообщении.

По словам следователя Святошинского управления полиции Юрия Теремецкого, мужчина работал в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков — он сначала получал оптовые партии товара, затем фасовал и продавал через отделение почты. Правоохранители изъяли у киевлянина четыре пакета с веществом.

Фото: Нацполиция

"Согласно заключению эксперта, предоставленное на исследование кристалловидное вещество белого цвета содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, обращение которого запрещено — соли Альфа-PVP", — сообщили в полиции.

В случае розничной продажи стоимость пакетов составляет более 800 тысяч гривен. По версии следствия, расчет с клиентами задержанный проводил через электронные кошельки.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли термопринтер для печати ТТН, весы, фасовочные зип-пакеты, ваккуумные приборы, гаджеты, оборудование для фасовки, сим-карты, банковские карты, черновые записи о количестве проданных наркотиков и другие доказательства, заявили в ведомстве.

Задержанному киевлянину следователи Святошинской окружной прокуратуры уже сообщили о подозрении по статье о незаконном хранении наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в декабре украинского предпринимателя и блогера Юрия Чернецкого, обвиняемого в торговле кокаином, приговорили к пяти годам лишения свободы.

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