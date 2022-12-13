За торговлю кокаином: блогера Юрия Чернецкого осудили на 5 лет тюремного заключения (фото)

Прокуратура полностью доказала вину подсудимого в инкриминируемых преступлениях. До вступления приговора в силу Чернецкий будет находиться под стражей.

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Украинского предпринимателя и блогера Юрия Чернецкого, обвиняемого в торговле наркотиками, осудили к пяти годам лишения свободы. Приговор был объявлен Бориспольским горрайонным судом Киевской области, сообщила 13 декабря пресс-служба Киевского городской прокуратуры.

"За поддержание публичного обвинения Печерской окружной прокуратурой Киева судом объявлен обвинительный приговор киевлянину по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины)" — говорится в сообщении.

В материалах следствия отмечалось, что Чернецкий сбывал наркотики, в том числе кокаин, в ночных развлекательных заведениях столицы. Мужчина был задержан во время очередного сбыта наркотиков 25 августа этого года, при этом у него было изъято более 20 пакетов с кокаином, деньги патроны и электронные весы. Также наркотические вещества были обнаружены в ходе обысков по месту жительства Чернецкого.

[ + – ] Задержание Юрия Чернецкого

[ + – ] Во время задержания у Чернецкого обнаружили наркотики деньги, патроны и электронные весы

Прокуратура также сообщает, что по результатам судебного разбирательства прокурором полностью была доказана вина Чернецкого в инкриминируемых преступлениях. До вступления приговора в силу мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, после задержания Чернецкого его жена, певица Инна Воронова, объявила среди своих поклонников сбор средств для выплаты залога в 4 млн гривен. Она пообещала всем тем, кто пожертвует деньги, устроить онлайн-концерт. Воронова не хотела верить в то, что ее муж занимается продажей наркотиков и утверждала, что он никакой не наркодилер, а артист.

Информация о сборе средств быстро разлетелась по сети, после чего на это обратила внимание пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. В своем Facebook она задалась вопросом, есть ли объяснения тому, что когда в стране собирают деньги на помощь ВСУ и пострадавшим от войны, люди донатят на залог наркоторговцу.