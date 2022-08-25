Богачей лишили поставщика: в Киеве арестовали торговца кокаином (фото)

По данным СМИ, клиентами наркодилера были в том числе и депутаты Верховной Рады.

Суд избрал меру пресечения для наркодилера, которого поймали во время сбыта кокаина, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Задержанного решили содержать под стражей, он может выйти под залог в размере почти 4 млн грн.

В прокуратуре отметили, что у киевлянина изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы.

"Согласно материалам следствия, 48-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей, систематически сбывал кокаин на территории Киева, — подчеркнули в пресс-службе. — В рамках следствия правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и во время очередного сбыта задержали подозреваемого".

Сейчас следствие устанавливает каналы поступления наркотиков и круг возможных сообщников подозреваемого. За торговлю наркотиками ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о задержанном?

По данным источников "Страны", имя задержанного — Юрий Чернецкий. Ранее источники издания в МВД утверждали, что он являлся поставщиком наркотиков для депутатов Верховной Рады.

Примечательно, что под сообщением прокуратуры об аресте подозреваемого в "Фейсбуке" пользователи соцсети напомнили, что его уже не впервые задерживают, приложив скриншот статьи двухлетней давности.

Напомним, суд санкционировал расследование дела бывшего украинского нардепа-коллаборанта, которого ранее подозревали в распространении наркотиков в одесских клубах.