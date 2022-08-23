Дело беглого коллаборанта Игоря Маркова: суд в Одессе разрешил спецрасследование

Бывший пророссийский политик с уголовным прошлым прячется в России, его объявили в международный розыск. Игору Маркову грозит наказание по пяти уголовным статьям.

Приморский районный суд Одессы санкционировал специальное досудебное расследование дела бывшего украинского нардепа-коллаборанта, главы пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова. Об этом сообщило одесское издание "Думская".

Такое решение вынесла следственный судья Лариса Ершова. Коллаборант Марков сейчас прячется в России, его объявили в международный розыск.

Маркову грозит наказание по следующим статьям:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;

коллаборационизм;

пропаганда войны;

оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

Расследование дел Игоря Маркова – что известно о беглом политике

Игорь Марков был депутат Верховной Рады Украины и Одесского городского совета III, IV и V созывов. Политкарьеру строил в партиях "Трудовая Украина" и "Блок Наталии Витренко". В 2012 году он был избран народным депутатом от "Партии регионов".

С регионалами он сотрудничал примерно 1 год и далее вышел из фракции. C 2014 года Марков начал поддерживать пророссийский вектор, в частности, создание так называемых республик "ДНР" и "ЛНР". Его неоднократно замечали в Донецке.

В Италии 13 августа 2015 года Маркова арестовали. Коллаборант прибыл в Санремо на встречу с итальянскими политиками-любителями Владимира Путина. Позже ему присудили домашний арест.

Украинский Минюст в сентябре 2015 года отправлял документы на экстрадицию Игоря Маркова из Италии. Интерпол отказался выдавать Маркова.

Фокус ранее писал о криминальном прошлом Маркова. В СБУ отмечали, что бывший политик состоял в разных преступных группировках, его задерживала полиция за незаконное хранение огнестрельного оружия. Марков подозревалсня в распространении наркотиков в одесских клубах.

Напомним, что СБУ ранее задержали 3 человек, работавших на пропагандистов из РФ, они вели деятельность в Днепропетровской и Полтавской областях.

Двух жителей Донецкой области задержали по подозрению в сдаче позиций реактивных систем залпового огня HIMARS в регионе.