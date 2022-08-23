Справа колаборанта-втікача Ігоря Маркова: суд в Одесі дозволив спецрозслідування

Колишній проросійський політик із кримінальним минулим ховається в Росії, його оголосили у міжнародний розшук. Ігору Маркову загрожує покарання за п'ятьма кримінальними статтями.

Приморський районний суд Одеси санкціонував спеціальне досудове розслідування справи колишнього українського нардепа-колаборанта, голови проросійської партії "Батьківщина" Ігоря Маркова. Про це повідомило одеське видання "Думська".

Таке рішення ухвалила слідча суддя Лариса Єршова. Колаборант Марков зараз ховається у Росії, його оголосили у міжнародний розшук.

Маркову загрожує покарання за такими статтями:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

колабораціонізм;

пропаганда війни;

виправдання збройної агресії Росії проти України.

Розслідування справ Ігоря Маркова — що відомо про політика-втікача

Ігор Марков був депутатом Верховної Ради України й Одеської міської ради III, IV та V скликань. Політкар'єру будував у партіях "Трудова Україна" та "Блок Наталії Вітренко". У 2012 році його було обрано народним депутатом від "Партії регіонів".

З регіоналами він співпрацював приблизно 1 рік і далі вийшов із фракції. З 2014 року Марков почав підтримувати проросійський вектор, зокрема створення так званих республік "ДНР" та "ЛНР". Його неодноразово помічали у Донецьку.

В Італії 13 серпня 2015 року Маркова заарештували. Колаборант прибув до Санремо на зустріч з італійськими політиками-аматорами Володимира Путіна. Пізніше йому присудили домашній арешт.

Український Мін'юст у вересні 2015 року відправляв документи на екстрадицію Ігоря Маркова з Італії. Інтерпол відмовився видавати Маркова.

Фокус раніше писав про кримінальне минуле Маркова. В СБУ зазначали, що колишній політик перебував у різних злочинних угрупованнях, його затримувала поліція за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Марков підозрювався у поширенні наркотиків в одеських клубах.

Нагадаємо, що СБУ раніше затримали 3 людей, які працювали на пропагандистів з РФ, вони вели діяльність у Дніпропетровській і Полтавській областях.

Двох мешканців Донецької області затримали за підозрою у здаванні позицій реактивних систем залпового вогню HIMARS у регіоні.