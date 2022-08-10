Колишнього нардепа-колаборанта Маркова з "Партії регіонів" оголосили в розшук, — СБУ
Клишньому народному обранцю, якого правоохоронці вже неодноразово затримували в минулому, висунули нові звинувачення. Маркова підозрюють у порушенні прав громадян і співпраці з окупантами.
Колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Ігоря Маркова, якого раніше вже звинуватили в співпраці з окупантами, оголосили в розшук. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Слідчі Служби безпеки зібрали додаткову доказову базу та повідомили про нові злочини, в яких підозрюють колишнього "регіонала".
Маркова можуть визнати винним у:
- посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;
- порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;
- колабораціонізмі;
- пропагуванні війни;
- виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації (звеличенні, — ред.) її учасників.
Зауважимо, що Ігоря Маркова запрошували на прямі ефіри прокремлівських ЗМІ, під час яких він у ролі експерта публічно закликав до зміни кордонів території України, заперечував агресію Росії та транслював тези окупантів.
"Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта є факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, йдеться про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі й гідності", — прокоментували ситуацію в Службі безпеки України.
У відомстві також додали, що Маркова оголосили в міжнародний розшук. У зв'язку з цим він став нев'їзним у низці країн.
Хто такий Ігор Марков
Марков — український підприємець і політик, голова Всеукраїнської політичної партії "Батьківщина", колишній депутат Верховної ради України, Одеської міської ради III, IV і V скликань.
Народився 18 січня 1973 року в Одесі у сім'ї інженера.
Марков свого часу будував політичну кар'єру в складі партій "Трудова Україна", "Блоку Наталії Вітренко", партії "Батьківщина", яку заснував сам. 2012 року Маркова обрали народним депутатом України від "Партії регіонів".
Проте вже через рік Марков розійшовся в думках із однопартійцями та за власним бажанням вийшов із фракції "регіоналів". Водночас, Вищий адміністративний суд України зобов'язав ЦВК позбавити Маркова депутатського мандата через фальсифікацію результатів виборів в окрузі. Маркову заблокували картку для голосування в сесійній залі та не нараховували зарплату.
2014 року з початком російської окупації України Марков зайняв проросійську позицію. Він виступив як прихильник так званої федералізації України та підтримав фейкові "ДНР" і "ЛНР". Колишнього "регіонала" почали часто бачити в окупованому Донецьку. Він навіть супроводжував російського актора Михайла Пореченкова, коли той стріляв по українських захисниках Донецького аеропорту.
13 серпня 2015 року італійська поліція заарештувала Ігоря Маркова в Санремо, куди той прибув, щоб зустрітися з італійськими політиками, які підтримують російського президента Володимира Путіна.
21 серпня того ж року арешт замінили на домашній арешт. На початку лютого 2016 р. італійський суд остаточно відмовив Генеральній прокуратурі України в екстрадиції Маркова. Після цього він повернувся в Москву.
2015 року Марков увійшов у "Комітет порятунку України" — проросійську організацію, на чолі якої поставили прем'єр-міністра України часів Януковича Миколу Азарова.
До речі, Марков має кримінальне минуле. За даними СБУ, він у різний час був членом злочинних угруповань, неодноразово затримувався органами внутрішніх справ, зокрема, за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Правоохоронці також підозрювали Маркова в причетності до поширення наркотиків у розважальних закладах Одеси.
2007 року в Одесі Марков очолив групу озброєних металевими предметами людей, які напали на учасників проурядової маніфестації. Багато маніфестантів було поранено.
А 22 жовтня 2013 року Ігоря Маркова затримали під час допиту в будівлі Одеського обласного управління міліції за підозрою в хуліганстві — побитті учасників акції протесту в Одесі у 2007 році, коли біля Одеської обласної адміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ. Тоді Марков пробув під арештом кілька місяців і вийшов на волю наприкінці лютого 2014 року.
Ігор Марков був двічі одружений. Має повнолітнього сина від першого шлюбу та трьох дітей від другого шлюбу.
Нагадаємо, наприкінці червня колишньому "регіоналу" Маркову повідомили про підозру в колабораціонізмі. За версією слідства, у березні цього року екснардеп перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом із російськими військовими.
Також Фокус писав, що Марков подав у суд на українське бюро Інтерполу. Колишній "регіонал" мотивував свій позов тим, що документів, на підставі яких його заарештували, немає.