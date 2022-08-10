Колишнього нардепа-колаборанта Маркова з "Партії регіонів" оголосили в розшук, — СБУ

Клишньому народному обранцю, якого правоохоронці вже неодноразово затримували в минулому, висунули нові звинувачення. Маркова підозрюють у порушенні прав громадян і співпраці з окупантами.

Колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Ігоря Маркова, якого раніше вже звинуватили в співпраці з окупантами, оголосили в розшук. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідчі Служби безпеки зібрали додаткову доказову базу та повідомили про нові злочини, в яких підозрюють колишнього "регіонала".

Маркова можуть визнати винним у:

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

колабораціонізмі;

пропагуванні війни;

виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації (звеличенні, — ред.) її учасників.

Зауважимо, що Ігоря Маркова запрошували на прямі ефіри прокремлівських ЗМІ, під час яких він у ролі експерта публічно закликав до зміни кордонів території України, заперечував агресію Росії та транслював тези окупантів.

"Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта є факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, йдеться про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі й гідності", — прокоментували ситуацію в Службі безпеки України.

У відомстві також додали, що Маркова оголосили в міжнародний розшук. У зв'язку з цим він став нев'їзним у низці країн.

Хто такий Ігор Марков

Марков — український підприємець і політик, голова Всеукраїнської політичної партії "Батьківщина", колишній депутат Верховної ради України, Одеської міської ради III, IV і V скликань.

Народився 18 січня 1973 року в Одесі у сім'ї інженера.

Марков свого часу будував політичну кар'єру в складі партій "Трудова Україна", "Блоку Наталії Вітренко", партії "Батьківщина", яку заснував сам. 2012 року Маркова обрали народним депутатом України від "Партії регіонів".

Проте вже через рік Марков розійшовся в думках із однопартійцями та за власним бажанням вийшов із фракції "регіоналів". Водночас, Вищий адміністративний суд України зобов'язав ЦВК позбавити Маркова депутатського мандата через фальсифікацію результатів виборів в окрузі. Маркову заблокували картку для голосування в сесійній залі та не нараховували зарплату.

2014 року з початком російської окупації України Марков зайняв проросійську позицію. Він виступив як прихильник так званої федералізації України та підтримав фейкові "ДНР" і "ЛНР". Колишнього "регіонала" почали часто бачити в окупованому Донецьку. Він навіть супроводжував російського актора Михайла Пореченкова, коли той стріляв по українських захисниках Донецького аеропорту.

13 серпня 2015 року італійська поліція заарештувала Ігоря Маркова в Санремо, куди той прибув, щоб зустрітися з італійськими політиками, які підтримують російського президента Володимира Путіна.

21 серпня того ж року арешт замінили на домашній арешт. На початку лютого 2016 р. італійський суд остаточно відмовив Генеральній прокуратурі України в екстрадиції Маркова. Після цього він повернувся в Москву.

2015 року Марков увійшов у "Комітет порятунку України" — проросійську організацію, на чолі якої поставили прем'єр-міністра України часів Януковича Миколу Азарова.

До речі, Марков має кримінальне минуле. За даними СБУ, він у різний час був членом злочинних угруповань, неодноразово затримувався органами внутрішніх справ, зокрема, за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Правоохоронці також підозрювали Маркова в причетності до поширення наркотиків у розважальних закладах Одеси.

2007 року в Одесі Марков очолив групу озброєних металевими предметами людей, які напали на учасників проурядової маніфестації. Багато маніфестантів було поранено.

А 22 жовтня 2013 року Ігоря Маркова затримали під час допиту в будівлі Одеського обласного управління міліції за підозрою в хуліганстві — побитті учасників акції протесту в Одесі у 2007 році, коли біля Одеської обласної адміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ. Тоді Марков пробув під арештом кілька місяців і вийшов на волю наприкінці лютого 2014 року.

Ігор Марков був двічі одружений. Має повнолітнього сина від першого шлюбу та трьох дітей від другого шлюбу.

[ + – ] Колишній народний депутат України Ігор Марков виступає в студії російських пропагандистів

Нагадаємо, наприкінці червня колишньому "регіоналу" Маркову повідомили про підозру в колабораціонізмі. За версією слідства, у березні цього року екснардеп перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом із російськими військовими.

Також Фокус писав, що Марков подав у суд на українське бюро Інтерполу. Колишній "регіонал" мотивував свій позов тим, що документів, на підставі яких його заарештували, немає.