Бывшего нардепа-коллаборанта Маркова из "Партии регионов" объявили в розыск, — СБУ

Экс-народному избраннику, который уже неоднократно задерживался правоохранителями в прошлом, предъявили новые обвинения. Маркова подозревают в нарушении прав граждан и сотрудничестве с оккупантами.

Бывшего народного депутата от "Партии регионов" Игоря Маркова, которого ранее уже обвинили в сотрудничестве с оккупантами, объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следователи Службы безопасности собрали дополнительную доказательную базу и сообщили о новых преступлениях, в которых подозревается экс -"регионал".

Маркова могут признать виновным в:

посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;

коллаборационизме;

пропаганде войны;

оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации (возвеличивании, — ред.) ее участников.

Заметим, что Игорь Марков был приглашен на прямые эфиры прокремлевских СМИ, во время которых в роли эксперта публично призывал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию России и транслировал тезисы оккупантов.

"Полученные выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта есть факты его подрывной деятельности против Украины. В частности, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства", — прокомментировали ситуацию в Службе безопасности Украины.

В ведомстве также добавили, что Маркова огласили в международный розыск. В связи с этим он стал невъездным в ряде стран.

Кто такой Игорь Марков

Марков — украинский предприниматель и политик, глава Всеукраинской политической партии "Родина", бывший депутат Верховной рады Украины, Одесского городского совета III, IV и V созывов.

Родился 18 января 1973 года в Одессе в семье инженера.

Марков в свое время строил политическую карьеру в составе партий "Трудовая Украина", "Блока Наталии Витренко", партии "Родина", которую основал сам. В 2012 году Маркова избрали в народные депутаты Украины от "Партии регионов".

Однако уже через год Марков разошелся во мнениях с однопартийцами и по собственному желанию вышел из фракции "регионалов". В то же время Высший административный суд Украины обязал ЦИК лишить Маркова депутатского мандата через фальсификацию результатов выборов в округе. Маркову заблокировали карточку для голосования в сессионном зале и не начисляли зарплату.

В 2014 году с началом российской оккупации Украины Марков занял пророссийскую позицию. Он выступил как сторонник так называемой федерализации Украины и поддержал фейковые "ДНР" и "ЛНР". Бывшего "регионала" начали часто видеть в оккупированном Донецке. Он даже сопровождал российского актера Михаила Пореченкова, когда тот стрелял по украинским защитникам Донецкого аэропорта.

13 августа 2015 года итальянская полиция арестовала Игоря Маркова в Санремо, куда тот прибыл, чтобы встретиться с итальянскими политиками, поддерживающими российского президента Владимира Путина.

21 августа того же года арест был заменен домашним арестом. В начале февраля 2016 г. итальянский суд окончательно отказал Генеральной прокуратуре Украины в экстрадиции Маркова. После этого он вернулся в Москву.

В 2015 году Марков вошел в "Комитет спасения Украины" — пророссийскую организацию, во главе которой поставили премьер-министра Украины времен Януковича Николая Азарова.

К слову, у Маркова — уголовное прошлое. По данным СБУ, он в разное время был членом преступных группировок, неоднократно задерживался органами внутренних дел, в том числе за незаконное хранение огнестрельного оружия. Правоохранительные органы также подозревали Маркова к причастности к распространению наркотиков в развлекательных заведениях Одессы.

В 2007 году в Одессе Марков возглавил группу вооруженных металлическими предметами людей, напавших на участников проправительственной манифестации. Многие манифестанты были ранены.

А 22 октября 2013 года Игоря Маркова задержали во время допроса в здании Одесского областного управления милиции по подозрению в хулиганстве — избиении участников акции протеста в Одессе в 2007 году, когда возле Одесской областной администрации проходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине II. Тогда Марков пробыл под арестом несколько месяцев ы вышел на свободу в конце февраля 2014 года.

Игорь Марков был дважды женат. Имеет совершеннолетнего сына от первого брака и троих детей от второго брака.

[ + – ] Бывший народный депутат Украины Игорь Марков выступает в студии российских пропагандистов

Напомним, в конце июня бывшему "регионалу" Маркову сообщили о подозрении в коллаборационизме. По версии следствия, в марте этого года экс-нардеп пребывал на временно оккупированной территории Киевской области вместе с российскими военными.

Также Фокус писал, что Марков подал в суд на украинское бюро Интерпола. Экс-"регионал" мотивировал свой иск тем, что документов, на основании которых его арестовали, не существует.