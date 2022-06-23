Бывшему "регионалу" Маркову сообщили о подозрении в коллаборационизме (фото)

Экс-нардеп от "Партии регионов" транслировал тезисы российской пропаганды об "освобождении" украинской территории. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме бывшему народному депутату из "Партии регионов" Игорю Маркову, который, как утверждает следствие, поддерживал действия российских войск в Украине и был задействован в пропаганде РФ. Об этом свидетельствует информация, обнародованная Службой безопасности Украины в четверг, 23 июня.

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По версии следствия, в марте этого года экс-нардеп пребывал на временно оккупированной территории Киевской области вместе с российскими военными. Также бывший парламентарий выступал "рупором российской пропаганды", регулярно записывая видео, на которых он отрицал факт агрессии РФ, утверждая, что оккупанты пришли "освобождать" территорию Украины. В результате эти видео публиковались прокремлевскими СМИ, в том числе и телеканалом при Министерстве обороны РФ.

Также в сообщении ведомства говорится, что в мае этого года бывший нардеп поучаствовал в очередной информационной компании России, направленной против Украины, выступив в поддержку оккупации.

Как утверждает полиция Киева, следствие пришло к выводу, что 49-летний житель Одессы с 2014 года перешел на сторону РФ и переехал на территорию государства-агрессора.

Правоохранители не указывают имя экс-нардепа, однако, судя по опубликованным ими фотографиям, речь идет о бывшем представителе "Партии регионов" Игоре Маркове. Ему сообщили о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационизм) — согласно этой статье политику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее правоохранители сообщили бывшему киевскому мэру Леониду Черновецкому о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины.

Также мы писали о том, как заместителю главы Черновицкой областной военной администрации сообщили о подозрении в хищении гуманитарной помощи во время полномасштабной войны РФ против Украины.