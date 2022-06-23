Колишньому "регіоналу" Маркову повідомили про підозру в колабораціонізмі (фото)

Екснардеп від "Партії регіонів" транслював тези російської пропаганди про звільнення української території. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Українські правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі колишньому народному депутату з "Партії регіонів" Ігорю Маркову, який, як стверджує слідство, підтримував дії російських військ в Україні та був задіяний у пропаганді РФ. Про це свідчить інформація, оприлюднена Службою безпеки України в четвер, 23 червня.

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За версією слідства, у березні цього року екснардеп перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом із російськими військовими. Також колишній парламентар виступав "рупором російської пропаганди", регулярно записуючи відео, на яких він заперечував факт агресії РФ, стверджуючи, що окупанти прийшли "звільняти" територію України. В результаті ці відео публікувалися прокремлівськими ЗМІ, в тому числі й телеканалом при Міністерстві оборони РФ.

Також у повідомленні відомства йдеться, що в травні цього року колишній нардеп взяв участь у черговій інформаційній компанії Росії, спрямованій проти України, виступивши на підтримку окупації.

Як стверджує поліція Києва, слідство дійшло висновку, що 49-річний мешканець Одеси з 2014 року перейшов на бік РФ і переїхав на територію держави-агресора.

Правоохоронці не вказують ім'я екснардепа, проте, судячи з опублікованих ними фотографій, ідеться про колишнього представника "Партії регіонів" Ігоря Маркова. Йому повідомили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораціонізм) — згідно з цією статтею політику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без нього.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили колишньому київському меру Леоніду Черновецькому про підозру в публічних закликах до зміни державного кордону України.

Також ми писали про те, як заступнику голови Чернівецької обласної військової адміністрації повідомили про підозру в розкраданні гуманітарної допомоги під час повномасштабної війни РФ проти України.