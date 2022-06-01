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Заступнику голови Чернівецької ОВА повідомили про підозру в розкраданні гуманітарної допомоги

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Фото: Flickr | У Чернівцях розкрили розкрадання гуманітарної допомоги чиновниками ОВА

За даними ЗМІ, чиновник Артур Мунтян використав передані Україні як гуманітарка автомобілі швидкої допомоги для особистого заробітку.

Заступник керівника Чернівецької обласної військової адміністрації разом зі своїми спільниками використав машини швидкої допомоги, передані Україні як гуманітарна допомога, для особистого заробітку. Правоохоронці повідомили йому про підозру в розтраті майна. Про це в середу, 1 червня, інформує пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.

За версією слідства, чернівецький чиновник разом зі своїми колегами з адміністрації та головою благодійного фонду розтратили частину довірених Чернівецької ОВА автомобілів швидкої допомоги, які були передані міжнародними партнерами як гуманітарна допомога.

Машини використовувалися не за призначенням, а для надання приватних послуг із метою заробітку. У зв'язку з цим заступнику начальнику ОВА повідомили про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, скоєною за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років і конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу й усунення його з посади. Також правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.

За даними джерел "Суспільного", про підозру повідомили заступнику керівника ОВА Артуру Мунтяну. Також видання повідомило, що в травні правоохоронці затримали генерального директора Чернівецької обласної лікарні Сергія Бродовського, який, імовірно, причетний до розкрадання гуманітарної допомоги. Він вийшов із СІЗО під заставу у 200 тисяч гривень.

За даними Служби безпеки України, заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл машин швидких і визначив обласну лікарню як отримувача частини цієї гуманітарної допомоги, а керівник лікарні переоформив 5 автомобілів у свою благодійну організацію.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці розкрили схему розкрадання вироблених волонтерами бронежилетів чиновниками Черкаської обласної військової адміністрації. Засоби захисту було виявлено в продажу в мережі гіпермаркетів "Епіцентр".

Також ми писали про те, як, за даними ЗМІ, через Волинську митницю під виглядом гуманітарної допомоги провозили комерційні товари.