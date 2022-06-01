Заступнику голови Чернівецької ОВА повідомили про підозру в розкраданні гуманітарної допомоги

За даними ЗМІ, чиновник Артур Мунтян використав передані Україні як гуманітарка автомобілі швидкої допомоги для особистого заробітку.

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Заступник керівника Чернівецької обласної військової адміністрації разом зі своїми спільниками використав машини швидкої допомоги, передані Україні як гуманітарна допомога, для особистого заробітку. Правоохоронці повідомили йому про підозру в розтраті майна. Про це в середу, 1 червня, інформує пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.

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За версією слідства, чернівецький чиновник разом зі своїми колегами з адміністрації та головою благодійного фонду розтратили частину довірених Чернівецької ОВА автомобілів швидкої допомоги, які були передані міжнародними партнерами як гуманітарна допомога.

Машини використовувалися не за призначенням, а для надання приватних послуг із метою заробітку. У зв'язку з цим заступнику начальнику ОВА повідомили про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, скоєною за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років і конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу й усунення його з посади. Також правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.

За даними джерел "Суспільного", про підозру повідомили заступнику керівника ОВА Артуру Мунтяну. Також видання повідомило, що в травні правоохоронці затримали генерального директора Чернівецької обласної лікарні Сергія Бродовського, який, імовірно, причетний до розкрадання гуманітарної допомоги. Він вийшов із СІЗО під заставу у 200 тисяч гривень.

За даними Служби безпеки України, заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл машин швидких і визначив обласну лікарню як отримувача частини цієї гуманітарної допомоги, а керівник лікарні переоформив 5 автомобілів у свою благодійну організацію.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці розкрили схему розкрадання вироблених волонтерами бронежилетів чиновниками Черкаської обласної військової адміністрації. Засоби захисту було виявлено в продажу в мережі гіпермаркетів "Епіцентр".

Також ми писали про те, як, за даними ЗМІ, через Волинську митницю під виглядом гуманітарної допомоги провозили комерційні товари.