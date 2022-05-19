Крадені бронежилети вилучають із "Епіцентру": компанія погрожує постачальнику судом (фото)

Товари, вироблені волонтерами для потреб армії, більше не можна буде купити в мережі гіпермаркетів після скандалу та втручання СБУ.

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Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" вилучає з продажу вироблені волонтерами бронежилети, які призначалися для безкоштовної передачі українським військовим. Про це пресслужба компанії повідомила у четвер, 19 травня, у своєму Facebook.

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"Епіцентр" вилучає з продажу всю військову продукцію постачальника ТОВ "Група Венето" у зв'язку із поширенням інформації про причетність компанії до схеми розкрадання гуманітарної допомоги для українських військовослужбовців.

Крім того, мережа гіпермаркетів припиняє всі відносини з цією компанією до завершення відповідного розслідування, яке проводить правоохоронці. У разі доказу провини постачальника "Епіцентр" подасть на нього до суду з вимогою компенсації "матеріальних та репутаційних втрат, спричинених постачанням продукції гуманітарного призначення".

"Ще раз наголошуємо, що Епіцентр є сумлінним покупцем товару і надав СБУ усі документи, отримані від компанії "Група Венето", — запевнили у мережі магазинів.

Бронежилети в "Епіцентрі": історія скандалу

Нагадаємо, 17 травня компанія "Львівський оборонний кластер" (ЛОК), яка виробляє та безкоштовно передає бронежилети українським військовим повідомила, що її продукцію виставили на продаж в "Епіцентрі" за ціною 12,5 тисяч гривень за одиницю. Мережа гіпермаркетів зі свого боку повідомила, що товари їй поставила "Група Венето", надавши всі необхідні документи, в яких зокрема зазначено, що бронежилети були зроблені саме на її потужностях.

У той день Фокус звернувся до "Групи Венето" за коментарем щодо інциденту, проте відповіді станом на 19 травня отримано не було.

Вже сьогодні Служба безпеки України повідомила, що вироблені волонтерами бронежилети мали безкоштовно поставити через Черкаську обласну військову адміністрацію українським військовим. Проте чиновники через пов'язані з ними "комерційні структури та мережу супермаркетів" намагалися заробити на гуманітарній допомозі — зловмисники хотіли продати 1 тисячу бронежилетів за суму понад 12 млн грн.

Частину бронежилетів СБУ вилучила з продажу та направила на потреби українських військових, пошук решти партії триває. Волонтери з ЛОК висловили надію, що винних покарають.