Краденые бронежилеты изымают из "Эпицентра": компания грозит поставщику судом (фото)

Товары, произведенные волонтерами для нужд армии, больше нельзя будет купить в сети гипермаркетов после скандала и вмешательства СБУ.

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Сеть гипермаркетов "Эпицентр" изымает из продажи произведенные волонтерами бронежилеты, которые предназначались для бесплатной передачи украинским военным. Об этом пресс-служба компании сообщила в четверг, 19 мая, в своем Facebook.

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"Эпицентр" изымает из продажи всю военную продукцию поставщика ООО "Группа Венето" в связи с распространением информации о причастности компании к схеме хищения гуманитарной помощи для украинских военнослужащих.

Помимо этого, сеть гипермаркетов прекращает все отношения с этой компанией до завершения соответствующего расследования, проводимого правоохранителями. В случае доказательства вины поставщика "Эпицентр" подаст на него в суд с требованием компенсации "материальных и репутационных потерь, вызванных поставкой продукции гуманитарного назначения".

"Еще раз подчеркиваем, что Эпицентр является добросовестным приобретателем товара и предоставил СБУ все документы, полученные от компании "Группа Венето", — заверили в сети магазинов.

Бронежилеты в "Эпицентре": история скандала

Напомним, 17 мая компания "Львовский оборонный кластер" (ЛОК), которая производит и бесплатно передает бронежилеты украинским военным сообщила, что ее продукция была выставлена на продажу в "Эпицентре" по цене в 12,5 тысячи гривен за единицу. Сеть гипермаркетов в свою очередь сообщила, что товары ей поставила "Группа Венето", предоставив все необходимые документы, в которых, в частности указано, что бронежилеты были произведены именно на ее мощностях.

В тот день Фокус обратился к "Группе Венето" за комментарием касательно инцидента, однако ответ по состоянию на 19 мая получен не был.

Уже сегодня Служба безопасности Украины сообщила, что произведенные волонтерами бронежилеты должны были бесплатно поставить через Черкасскую областную военную администрацию украинским военным. Однако чиновники через связанные с ними "коммерческие структуры и сеть супермаркетов" пытались заработать на гуманитарной помощи — злоумышленники хотели продать 1 тысячу бронежилетов за сумму более 12 млн грн.

Часть бронежилетов СБУ изъяла из продажи и направила на нужды украинских военных, поиск остальной партии продолжается. Волонтеры из ЛОК выразили надежду, что виновные понесут наказание.