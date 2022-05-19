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Украина Российско-украинская война

На 12 млн грн: СБУ раскрыла схему разворовывания гуманитарки в Черкасской ОВА (видео)

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Сотрудники СБУ
Фото: ukrmilitary.com | Иллюстративное фото

Некоторые чиновники пытались реализовать через торговые сети бронежилеты, которые были бесплатно переданы на нужды ВСУ одной общественной организацией.

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему разворовывания гуманитарной помощи, которая предназначалась ВСУ. Как сообщила пресс-служба ведомства, злоумышленники пытались незаконно продать более 1000 бронежилетов стоимостью 12 млн гривен.

Отмечается, что средства защиты были изготовлены в Украине общественной организацией, и через Черкасскую ОВА бронежилеты должны были быть переданы бесплатно украинским защитникам.

Однако некоторые чиновники пытались заработать путем продажи бронежилетов через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

Благодаря действиям сотрудников СБУ часть бронежилетов была изъята из торговой сети и будет направлена на нужды украинских вооруженных сил.

На данный момент проводятся следственные действия по поиску остальной партии средств защиты, а также выясняются все обстоятельства дела и выясняются лица, причастные к преступной схеме.

Бронежилеты в "Эпицентре"

Отметим, что 17 мая в волонтерском объединении "Львовский Оборонный Кластер" (ЛОК) рассказали, что сразу несколько человек сообщили им о продаже в сети ТЦ "Эпицентр" бронежилетов, которые производили в самом объединении для бесплатной передачи в части ВСУ.

В торговой сети ответили, что все средства защиты, выставленные на продажу были поставлены компанией "Группа Венето", которая предоставила все необходимые документы, в том числе товарные накладные, сертификаты испытаний и качества.

В компании также отметили, что в СБУ поступило обращение граждан с просьбой проверить бронежилеты, выставленные на продажу, с целью сравнения их с теми, которые предназначались бесплатно для ВСУ.

Ранее сообщалось, что во Львовской области 7 апреля силовиками был задержан мэр одного из городов, которого подозревали в получении взятки. Выяснилось, что чиновник требовал от волонтера 100 тыс. гривен за автобус, который прибыл в Украину из Финляндии в качестве гуманитарной помощи.

На Волынской таможне были неоднократно зафиксированы эпизоды пропуска грузов коммерческих товаров, проходящих под видом гуманитарной помощи. По данным замглавы Волынской ОВА Андрея Ярмолького, под видом гуманитарной помощи в Украину ввозят товары коммерческого назначения, которые не направлены на обеспечение потребностей ВСУ.