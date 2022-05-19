На 12 млн грн: СБУ раскрыла схему разворовывания гуманитарки в Черкасской ОВА (видео)

Некоторые чиновники пытались реализовать через торговые сети бронежилеты, которые были бесплатно переданы на нужды ВСУ одной общественной организацией.

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Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему разворовывания гуманитарной помощи, которая предназначалась ВСУ. Как сообщила пресс-служба ведомства, злоумышленники пытались незаконно продать более 1000 бронежилетов стоимостью 12 млн гривен.

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Отмечается, что средства защиты были изготовлены в Украине общественной организацией, и через Черкасскую ОВА бронежилеты должны были быть переданы бесплатно украинским защитникам.

Однако некоторые чиновники пытались заработать путем продажи бронежилетов через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

Благодаря действиям сотрудников СБУ часть бронежилетов была изъята из торговой сети и будет направлена на нужды украинских вооруженных сил.

На данный момент проводятся следственные действия по поиску остальной партии средств защиты, а также выясняются все обстоятельства дела и выясняются лица, причастные к преступной схеме.

Бронежилеты в "Эпицентре"

Отметим, что 17 мая в волонтерском объединении "Львовский Оборонный Кластер" (ЛОК) рассказали, что сразу несколько человек сообщили им о продаже в сети ТЦ "Эпицентр" бронежилетов, которые производили в самом объединении для бесплатной передачи в части ВСУ.

В торговой сети ответили, что все средства защиты, выставленные на продажу были поставлены компанией "Группа Венето", которая предоставила все необходимые документы, в том числе товарные накладные, сертификаты испытаний и качества.

В компании также отметили, что в СБУ поступило обращение граждан с просьбой проверить бронежилеты, выставленные на продажу, с целью сравнения их с теми, которые предназначались бесплатно для ВСУ.

Ранее сообщалось, что во Львовской области 7 апреля силовиками был задержан мэр одного из городов, которого подозревали в получении взятки. Выяснилось, что чиновник требовал от волонтера 100 тыс. гривен за автобус, который прибыл в Украину из Финляндии в качестве гуманитарной помощи.

На Волынской таможне были неоднократно зафиксированы эпизоды пропуска грузов коммерческих товаров, проходящих под видом гуманитарной помощи. По данным замглавы Волынской ОВА Андрея Ярмолького, под видом гуманитарной помощи в Украину ввозят товары коммерческого назначения, которые не направлены на обеспечение потребностей ВСУ.