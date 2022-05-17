В "Эпицентре" продавались бронежилеты, которые волонтеры бесплатно передавали армии (фото)
После разглашения ситуации в сети компания заявила, что приобрела товар законно и предоставила документы на него. На инцидент уже обратила внимание СБУ.
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Компания "Львовский оборонный кластер" (ЛОК), которая производит и бесплатно передает бронежилеты украинским военным сообщила, что ее продукция была выставлена на продажу в гипермаркетах "Эпицентр". Средства защиты были замечены посетителями в торговых залах. Об этом сообщил глава правления ЛОК Максим Плехов во вторник, 17 мая.
В Facebook-публикации говорится, что ЛОК производит и бесплатно передает на фронт бронежилеты за счет пожертвований и для продажи продукция не предназначена. После сообщений от нескольких волонтеров, что похожая продукция продается в "Эпицентре", представители компании убедились, что в торговых залах действительно размещены чехлы для бронежилетов (плитоноски), которые производятся в ЛОК.
"Уникальная внутренняя система идентификации, используемая ЛОК при производстве бронежилетов, позволила установить: чехлы этих бронежилетов — нашего производства. Как продукция, которую ЛОК бесплатно передает украинской армии и службам, оказалась на полках магазинов?" — говорится в публикации.
Плехов отметил, что продажа их плитоносок является "не просто мошенничеством", а "актом государственной измены", так как это происходит во время полномасштабной войны. В связи с этим ЛОК призвал правоохранителей — Службу безопасности Украины, Офис Генпрокурора — обратить внимание на этот инцидент.
Плехов также добавил, что Министерство обороны Украины определило ЛОК в качестве основного волонтерского координатора по вопросам производства бронежилетов для украинской армии, а бронеплиты, используемые в продукции, проходят проверки. Помимо этого ЛОК ранее выложил в открытый доступ лекала своих плитоносок, однако в компании утверждают, что продукция, выставленная на продажу в "Эпицентре", произведена конкретно на мощностях ЛОК — это подтвердила "уникальная внутренняя система идентификации".
"Зная как устроенная система сотрудничества "Эпицентра" с поставщиками, очень надеемся, что компания непричастна и в данном инциденте стала жертвой торговцев совестью", — говорится в посте.
На ситуацию отреагировал и директор Харьковского завода средств индивидуальной защиты, на базе которого создан ЛОК, Юрий Федоров.
"Когда я впервые увидел бронежилеты ЛОК – Львовский Оборонный Кластер в продаже – мои эмоции невозможно было передать словами! И не на OLX, а в Эпицентре! И не в одном, а по всей стране! Не спасают жизнь на передке, а лежат @ля на полках!.. Вся команда ЛОК прямо в ярости от торговли волонтером! От торговли жизнями!" — говорится в его посте.
При этом Федоров выразил сомнение, что руководство "Эпицентра" могло знать, что им поставили гуманитарную продукцию, которая продавалась в магазинах по цене в 12,5 тыс. грн.
Что говорят в Эпицентре?
Прокомментировала инцидент и пресс-служба "Эпицентра". Там заявили, что бронежилеты им поставила компания "Группа Венето", которая, судя по ее официальному сайту, одновременно специализируется на производстве мебели, металлоконструкция, текстиля, а также владеет ресторанами и одним из украинских интернет-изданий.
"Компания "Группа Венето" предоставила все необходимые документы на товар: товарные накладные, сертификаты испытаний и качества. Соответственно, ООО "Эпицентр К" правомерно закупило сертифицированный товар со всеми подтверждающими документами", — сообщили представители сети гипермаркетов.
Компания также добавила, что на данный момент бронежилеты, которые как утверждает "Кластер", произведены на его мощностях, изъяты из продажи, и сеть предоставила СБУ все документы, полученные от "Группы Венето".
В письме "Венето" руководству "Эпицентра" от 12 мая говорится о том, что "изготовление вышеуказанных товаров производится на собственных мощностях предприятия и работниками нашего предприятия".
Есть ли подтверждение от компании?
Фокус обратился к пресс-службе "Группы Венето" за комментарием по поводу инцидента.
Напомним, ранее Фокус выяснил у волонтеров, какие проблемы возникают при доставке в Украину помощи для военных, такой как бронежилеты и каски.
Также мы писали о том, как главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поблагодарил волонтеров, назвав их "кровеносной системой армии".