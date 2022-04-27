"Кровеносная система армии": Залужный о волонтерах и фондах помощи ВСУ

По словам главнокомандующего армии, именно волонтеры помогают поддерживать государство с 2014 года.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный поблагодарил волонтеров и фонды за помощь. Об этом сообщается на странице в Facebook.

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"Мы сильные потому что рядом с нами и за нами тысячи волонтеров — людей, которые стали кровеносной системой войска", — заявил Залужный.

Как пишет главнокомандующий, именно волонтеры с 2014 года помогают удержать государство. Они держат небо над Украиной вместе с военными в самые тяжелые испытания за все время независимости.

Также Залужный отметил один из фондов "Фонд Мир и Ко. Организация помощи военным". Его основал Мирослав Гай с побратимами после Революции достоинства. Они занимаются логистикой, поиском и передачей всего необходимого в армии.

Благодаря фонду на передовую было доставлено сотни тонн гуманитарных грузов, реализованы различные проекты, а также необычные технологические решения, чтобы приблизить победу.

Волонтеры после начала полномасштабной войны правильно расставили приоритеты и сейчас действуют на основании Меморандума о сотрудничестве с ВСУ. Фонд организовал поставки амуниции, вычислительной техники, решений для обеспечения связи и обработки информации.

Напомним, фонд "Повернись живим" закупил 25 беспилотников "Лелека-100" для ВСУ. Фонд инвестирует десятки миллионов гривен на производство БПЛА, чтобы восполнить потери в ходе боев.

Ранее Валерий Залужный призвал граждан не оценивать публично боевые действия в Украине.