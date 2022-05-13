Таможня и воровство. Что мешает волонтерам возить шлемы и бронежилеты ВСУ
Фокус поговорил с волонтерами, которые откликнулись на просьбу военного помочь с экипировкой, и узнал, из-за чего такая нужная помощь фронту идет с задержкой.
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Украинский военнослужащий, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ воюет на фронте, в ходе боя потерял экипировку из-за контузии. Для пополнения снаряжение журналисты Фокуса опубликовали посты с просьбой волонтеров помочь. На помощь пришла организация Save Ukrainian Soul, которые доставили шлем, но с задержкой. Фокус связался с ними, чтобы узнать, с чем связана задержка.
Военный находится на фронте с первых дней. В ходе одного из боев он получил контузию после разрыва снаряда танка. С него слетела экипировка — бронежилет, шлем. Поэтому журналисты редакции опубликовали публикации с просьбой помочь. Военный получил шлем, однако с задержкой.
Фокус связался с Оксаной Замфирой из организации Save Ukrainian Soul, которая помогла бойцу, чтобы узнать о причинах задержки. Они ездят каждые две недели за покупками в Польшу для военных. Был создан проект, объединяющий людей с разных сфер с одной целью — помочь украинским военным.
Для волонтеров это была четвертая поездка в Варшаву. Тогда у них впервые потребовали транзитную форму Т1. До этого, по словам женщины, пускали абсолютно всех без проблем.
"T1 делается только на каски и жилеты (если у Вас их более 5 на человека), но были ребята, что застряли и с аптечками. Мы прилетели в 12 дня, до 6 вечера в субботу в Варшаве искали брокера (это не Майами или Одесса, тут есть выходные и нет войны), затем оформление и присвоение номера заняло более 5 часов, затем пломбирование и выдача груза", — рассказала Замфира.
Ранее таких требований на таможне не было, по словам Оксаны, такое ввели после выхода видео в сети о массовом воровстве. Теперь стали брать на контроль всех. Подобная ситуация была не только с Замфирой, но и с другими волонтерами.
Дарья Корниенко не смогла вывезти из американского аэропорта планки Пикатинни и 4 керамические плиты. Офицерам американского таможенного контроля не удалось доказать, что этими вещами невозможно никого убить. Нужны были документы на вылет.
Однако другую экипировку удалось вывезти — рюкзаки с такмедом, жгуты, турникеты, бандажи, наколенники, наушники, навигаторы и ряд другого.
Напомним, 27 апреля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил волонтеров, назвав их "кровеносной системой армии".
Ранее Святослав Вакарчук рассказал о своих поездках на фронт от Харькова до Славянска.