Митниця та крадіжка. Що заважає волонтерам возити шоломи та бронежилети ЗСУ

Фокус поговорив із волонтерами, які відгукнулися на прохання військового допомогти з екіпіровкою, і дізнався, через що така потрібна допомога фронту йде із затримкою.

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Український військовослужбовець, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ воює на фронті, під час бою втратив екіпірування через контузію. Для поповнення спорядження журналісти Фокусу опублікували пости з проханням волонтерів допомогти. На допомогу прийшла організація Save Ukrainian Soul, яка доставила шолом, але із затримкою. Фокус зв'язався з ними, щоб дізнатися, з чим пов'язана затримка.

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Військовий перебуває на фронті з перших днів. Під час одного з боїв він отримав контузію після розриву танкового снаряда. З нього злетіло екіпірування — бронежилет, шолом. Тож журналісти редакції опублікували публікації із проханням допомогти. Військовий отримав шолом, проте із затримкою.

[ + – ] Військовий, який звернувся за допомогою

Фокус зв'язався з Оксаною Замфірою з організації Save Ukrainian Soul, яка допомогла бійцю, щоб дізнатися про причини затримки. Вони їздять кожні два тижні за покупками до Польщі для військових. Було створено проєкт, який об'єднує людей із різних сфер з однією метою — допомогти українським військовим.

Для волонтерів це була четверта подорож до Варшави. Тоді вони вперше зажадали транзитну форму Т1. До цього, за словами жінки, пускали абсолютно всіх без проблем.

[ + – ] Оксана Замфіра з колегами з цеху у варшавському аеропорту

"T1 робиться тільки на каски та жилети (якщо у Вас їх понад 5 на людину), але були хлопці, що застрягли й з аптечками. Ми прилетіли о 12-й день, до 6-ї вечора в суботу у Варшаві шукали брокера (це не Маямі чи Одеса, тут є вихідні й немає війни), потім оформлення та присвоєння номера зайняло понад 5 годин, потім пломбування та видача вантажу", — розповіла Замфіра.

Раніше таких вимог на митниці не було, за словами Оксани, таке ввели після виходу відео в мережі масового злодійства. Тепер стали брати на контроль усіх. Така ситуація була не лише із Замфірою, а й з іншими волонтерами.

Дар'я Корнієнко не змогла вивезти з американського аеропорту планки Пікатінні та 4 керамічні плити. Офіцерам американського митного контролю не вдалося довести, що цими речами неможливо вбити нікого. Потрібні були документи на виліт.

[ + – ] Екіпірування для українських військових

Проте інше екіпірування вдалося вивезти — рюкзаки з такмедом, джгути, турнікети, бандажі, наколінники, навушники, навігатори та інші.

Нагадаємо, 27 квітня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував волонтерам, назвавши їх "кровоносною системою армії".

Раніше Святослав Вакарчук розповів про свої поїздки на фронт від Харкова до Слов'янська.