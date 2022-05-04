"Від Харкова до Слов'янська". Святослав Вакарчук розповів про поїздку на фронт

Співак записався до лав ЗСУ, проте зараз їздить Україною з волонтерською місією.

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Фронтмен українського рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук написав на своїй сторінці в Instagram про поїздку східною лінією фронту.

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"Минулого тижня вкотре об'їхали східну лінію фронту. Від Харкова до Слов'янська. Від північної Салтівки до Лимана. Були в районі Гуляйполя. Зустрілися з бійцями п'яти бригад. Провели десятки зустрічей. Основний висновок: наші Збройні сили неймовірно круті. Заряджені, мотивовані та хоробрі", — розповів Вакарчук.

[ + – ] Зустріч Святослава Вакарчука з українськими військовими Фото: sviatoslav.vakarchuk

Він їздить Україною з початку вторгнення ЗС РФ у нашу країну, побував у Харкові одразу після обстрілу площі Свободи, у Краматорську та зустрічався з українцями, змушеними залишити свої будинки після обстрілів. Вакарчук висловив своє захоплення українськими військовими, які стримують ворожі війська з усіх напрямків.

"Вони зупинили ворога, що перевершує їх у кількості живої сили та техніки. Вони у надскладних умовах не дали ворогові отримати жодну стратегічну перевагу. На окремих ділянках фронту звільнили кілька населених пунктів. І це все поки що без обіцяної допомоги важким і високоточним озброєнням від західних партнерів. Тож далі ще буде!" — зазначив Вакарчук і розповів про свої зустрічі з українськими військовими.

"Тільки за минулий тиждень мав честь спілкуватися з п'ятьма комбригами та десятком комбатів. І не лише спілкуватися, а й бачити їх у дії: впевнені, професійні, грамотні. Хтось із гумором, хтось серйозніший. Але жодного не зустрів, хто здавався б не на своєму місці. Усі — від солдат і сержантів до старших офіцерів — розуміють, де вони. Розуміють, кого і що захищають. Вони готові воювати, готові йти до кінця. А головне — готові перемагати!" — резюмував Вакарчук, заявивши, що не сумнівається у перемозі України над агресором.

З початку війни в Україні Святослав Вакарчук перебуває у лавах територіальної оборони Львівської області, також він записався до лав ЗСУ.

"Щойно я опинився у Львові, я пішов у військкомат і записався до армії. Тепер я лейтенант ЗСУ. Відряджений у Львівську громадянську адміністрацію", — розповів музикант журналістам. Львівська ВЦА дала йому особливе завдання: їздити Україною та надихати людей.

"Тому я на своєму місці, а якщо потрібно — то захищатиму країну зі зброєю в руках", — заявив співак.