"От Харькова до Славянска". Святослав Вакарчук рассказал о поездке на фронт

Певец записался в ряды ВСУ, однако сейчас ездит по Украине с волонтерской миссией

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Фронтмен украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук написал на своей странице в Instagram о поездке по восточной линии фронта.

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"На прошлой неделе в очередной раз объехали восточную линию фронта. От Харькова до Славянска. От северной Салтовки до Лимана. Были в районе Гуляй Поля. Встретились с бойцами пяти бригад. Провели десятки встреч. Основной вывод: наши Вооруженные силы невероятно круты. Заряженные, мотивированные и храбрые", – рассказал Вакарчук.

[ + – ] Встреча Святослава Вакарчука с украинскими военными Фото: sviatoslav.vakarchuk

Он ездит по Украине с начала вторжения ВС РФ в нашу страну, побывал в Харькове сразу после обстрела площади Свободы, в Краматорске и встречался с украинцами, вынужденными покинуть свои дома после обстрелов. Вакарчук выразил свое восхищение украинскими военными, которые сдерживают вражеские войска по всем направлениям.

"Они остановили врага, превосходящего их в количестве живой силы и техники. Они в сверхсложных условиях не дали врагу получить никакое стратегическое преимущество. На отдельных участках фронта освободили несколько населенных пунктов. И это все пока без обещанной помощи тяжелым и высокоточным вооружением от западных партнеров. Так что дальше еще будет!", — отметил Вакарчук и рассказал о своих встречах с украинскими военными.

"Только за прошлую неделю имел честь общаться с пятью комбригами и десятком комбатов. И не только общаться, но и видеть их в действии: уверенные, профессиональные, грамотные. Кто-то с юмором, кто-то серьезнее. Но ни одного не встретил, кто казался бы не на своем месте. Все – от солдат и сержантов до старших офицеров – понимают, где они. Понимают, кого и что защищают. Они готовы воевать, готовы идти до конца. А главное – готовы побеждать!" – резюмировал Вакарчук, заявив, что не сомневается в победе Украины над агрессором.

С начала войны в Украине Святослав Вакарчук состоит в рядах территориальной обороны Львовской области, также он записался в ряды ВСУ.

"Как только я оказался во Львове, я пошел в военкомат и записался в армию. Теперь я лейтенант ВСУ. Командирован во Львовскую гражданскую администрацию", — рассказал музыкант журналистам. Львовская ВГА дала ему особое задание: ездить по Украине и вдохновлять людей.

"Поэтому я на своем месте, а если нужно – то буду защищать страну с оружием в руках", — заявил певец.