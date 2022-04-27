"Кровоносна система армії": Залужний про волонтерів і фонди допомоги ЗСУ

За словами головнокомандувача армії, саме волонтери допомагають підтримувати державу з 2014 року.

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Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний подякував волонтерам і фондам за допомогу. Про це повідомляється на сторінці у Facebook.

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"Ми сильні, бо поряд із нами і за нами тисячі волонтерів — людей, які стали кровоносною системою війська", — заявив Залужний.

Як пише головнокомандувач, саме волонтери з 2014 року допомагають утримати державу. Вони тримають небо над Україною разом із військовими у найважчі випробування за весь час незалежності.

Також Залужний зазначив один із фондів "Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим". Його заснував Мирослав Гай із побратимами після Революції гідності. Вони займаються логістикою, пошуком і передаванням усього необхідного в армії.

Завдяки фонду на передову було доставлено сотні тонн гуманітарних вантажів, реалізовано різноманітні проєкти, а також незвичайні технологічні рішення, щоб наблизити перемогу.

Волонтери після початку повномасштабної війни правильно розставили пріоритети й зараз діють на підставі Меморандуму про співпрацю із ЗСУ. Фонд організував постачання амуніції, обчислювальної техніки, рішень для забезпечення зв'язку й обробки інформації.

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" закупив 25 безпілотників "Лелека-100" для ЗСУ. Фонд інвестує десятки мільйонів гривень на виробництво БПЛА, щоб поповнити втрати під час боїв.

Раніше Валерій Залужний закликав громадян не оцінювати публічно бойові дії в Україні.