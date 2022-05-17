RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Російсько-українська війна

В "Епіцентрі" продавалися бронежилети, які волонтери безплатно передавали армії (фото)

6822
Епіцентр, бронежилет Епіцентр, епіцентр бронежилет, епіцентр львівський оборонний кластер
Фото: Facebook | В "Епіцентрі" помітили бронежилети, призначені для безплатної роздачі військовим

Після розголошення ситуації в мережі компанія заявила, що придбала товар законно та надала документи на нього. На інцидент уже звернула увагу СБУ.

Компанія "Львівський оборонний кластер" (ЛОК), яка виробляє та безплатно передає бронежилети українським військовим, повідомила, що її продукцію виставлено на продаж у гіпермаркетах "Епіцентр". Засоби захисту помітили відвідувачі в торгових залах. Про це повідомив голова правління ЛОКу Максим Плехов у вівторок, 17 травня.

У Facebook-публікації йдеться, що ЛОК виробляє та безплатно передає на фронт бронежилети коштом пожертвувань і для продажу продукція не призначена. Після повідомлень від кількох волонтерів, що схожа продукція продається в "Епіцентрі", представники компанії переконалися, що в торгових залах справді розміщені чохли для бронежилетів (плитоноски), що виробляють у ЛОК.

"Унікальна внутрішня система ідентифікації, що використовують ЛОК під час виробництва бронежилетів, дозволила встановити: чохли цих бронежилетів — нашого виробництва. Як продукція, яку ЛОК безплатно передає українській армії та службам, опинилася на полицях магазинів?" — йдеться в публікації.

Плехов зазначив, що продаж їхніх плитоносок є "не просто шахрайством", а "актом державної зради", оскільки це відбувається під час повномасштабної війни. Через це ЛОК закликав правоохоронців — Службу безпеки України, Офіс Генпрокурора — звернути увагу на цей інцидент.

Плехов також додав, що Міністерство оборони України визначило ЛОК як основного волонтерського координатора з питань виробництва бронежилетів для української армії, а бронеплити, що використовують у продукції, проходять перевірки. Крім цього, ЛОК раніше виклав у відкритий доступ лекала своїх плитоносок, однак у компанії стверджують, що продукція, виставлена на продаж в "Епіцентрі", вироблена безпосередньо на потужностях ЛОК — це підтвердила "унікальна внутрішня система ідентифікації".

"Знаючи як влаштована система співпраці "Епіцентру" з постачальниками, дуже сподіваємося, що компанія непричетна і в цьому інциденті стала жертвою торговців совістю", — йдеться в пості.

На ситуацію відреагував і директор Харківського заводу засобів індивідуального захисту, на базі якого створено ЛОК Юрій Федоров.

"Коли я вперше побачив бронежилети ЛОК — Львівський Оборонний Кластер у продажу — мої емоції неможливо було передати словами! І не на OLX, а в Епіцентрі! І не в одному, а по всій країні! Не рятують життя на передку, а лежать @ля на полицях!.. Вся команда ЛОК прямо в люті від торгівлі волонтером! Від торгівлі життям!" — йдеться в його пості.

Водночас Федоров висловив сумнів, що керівництво Епіцентру могло знати, що їм поставили гуманітарну продукцію, яка продавалася в магазинах за ціною 12,5 тис. грн.

Що кажуть в Епіцентрі?

Прокоментувала інцидент і пресслужба "Епіцентру". Там заявили, що бронежилети їм поставила компанія "Група Венето", яка, судячи з її офіційного сайту, одночасно спеціалізується на виробництві меблів, металоконструкції, текстилю, а також володіє ресторанами та одним з українських інтернет-видань.

"Компанія "Група Венето" надала всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості. Відповідно, ТОВ "Епіцентр К" правомірно закупило сертифікований товар з усіма підтверджувальними документами", — повідомили представники мережі гіпермаркетів.

Компанія також додала, що на цей час бронежилети, які, як стверджує "Кластер", виготовлені на його потужностях, вилучені з продажу, і мережа надала СБУ всі документи, отримані від "Групи Венето".

У листі "Венето" керівництву "Епіцентру" від 12 травня йдеться про те, що "виготовлення вищезгаданих товарів проводиться на власних потужностях підприємства та працівниками нашого підприємства".

Чи є підтвердження від компанії?

Фокус звернувся до пресслужби "Групи Венето" за коментарем щодо інциденту.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясував у волонтерів, які проблеми виникають під час доставлення в Україну допомоги для військових, такої як бронежилети та каски.

Також ми писали про те, як головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний подякував волонтерам, назвавши їх "кровоносною системою армії".