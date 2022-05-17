В "Епіцентрі" продавалися бронежилети, які волонтери безплатно передавали армії (фото)

Після розголошення ситуації в мережі компанія заявила, що придбала товар законно та надала документи на нього. На інцидент уже звернула увагу СБУ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Компанія "Львівський оборонний кластер" (ЛОК), яка виробляє та безплатно передає бронежилети українським військовим, повідомила, що її продукцію виставлено на продаж у гіпермаркетах "Епіцентр". Засоби захисту помітили відвідувачі в торгових залах. Про це повідомив голова правління ЛОКу Максим Плехов у вівторок, 17 травня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У Facebook-публікації йдеться, що ЛОК виробляє та безплатно передає на фронт бронежилети коштом пожертвувань і для продажу продукція не призначена. Після повідомлень від кількох волонтерів, що схожа продукція продається в "Епіцентрі", представники компанії переконалися, що в торгових залах справді розміщені чохли для бронежилетів (плитоноски), що виробляють у ЛОК.

"Унікальна внутрішня система ідентифікації, що використовують ЛОК під час виробництва бронежилетів, дозволила встановити: чохли цих бронежилетів — нашого виробництва. Як продукція, яку ЛОК безплатно передає українській армії та службам, опинилася на полицях магазинів?" — йдеться в публікації.

Плехов зазначив, що продаж їхніх плитоносок є "не просто шахрайством", а "актом державної зради", оскільки це відбувається під час повномасштабної війни. Через це ЛОК закликав правоохоронців — Службу безпеки України, Офіс Генпрокурора — звернути увагу на цей інцидент.

Плехов також додав, що Міністерство оборони України визначило ЛОК як основного волонтерського координатора з питань виробництва бронежилетів для української армії, а бронеплити, що використовують у продукції, проходять перевірки. Крім цього, ЛОК раніше виклав у відкритий доступ лекала своїх плитоносок, однак у компанії стверджують, що продукція, виставлена на продаж в "Епіцентрі", вироблена безпосередньо на потужностях ЛОК — це підтвердила "унікальна внутрішня система ідентифікації".

"Знаючи як влаштована система співпраці "Епіцентру" з постачальниками, дуже сподіваємося, що компанія непричетна і в цьому інциденті стала жертвою торговців совістю", — йдеться в пості.

На ситуацію відреагував і директор Харківського заводу засобів індивідуального захисту, на базі якого створено ЛОК Юрій Федоров.

"Коли я вперше побачив бронежилети ЛОК — Львівський Оборонний Кластер у продажу — мої емоції неможливо було передати словами! І не на OLX, а в Епіцентрі! І не в одному, а по всій країні! Не рятують життя на передку, а лежать @ля на полицях!.. Вся команда ЛОК прямо в люті від торгівлі волонтером! Від торгівлі життям!" — йдеться в його пості.

Водночас Федоров висловив сумнів, що керівництво Епіцентру могло знати, що їм поставили гуманітарну продукцію, яка продавалася в магазинах за ціною 12,5 тис. грн.

Що кажуть в Епіцентрі?

Прокоментувала інцидент і пресслужба "Епіцентру". Там заявили, що бронежилети їм поставила компанія "Група Венето", яка, судячи з її офіційного сайту, одночасно спеціалізується на виробництві меблів, металоконструкції, текстилю, а також володіє ресторанами та одним з українських інтернет-видань.

"Компанія "Група Венето" надала всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості. Відповідно, ТОВ "Епіцентр К" правомірно закупило сертифікований товар з усіма підтверджувальними документами", — повідомили представники мережі гіпермаркетів.

Компанія також додала, що на цей час бронежилети, які, як стверджує "Кластер", виготовлені на його потужностях, вилучені з продажу, і мережа надала СБУ всі документи, отримані від "Групи Венето".

У листі "Венето" керівництву "Епіцентру" від 12 травня йдеться про те, що "виготовлення вищезгаданих товарів проводиться на власних потужностях підприємства та працівниками нашого підприємства".

Чи є підтвердження від компанії?

Фокус звернувся до пресслужби "Групи Венето" за коментарем щодо інциденту.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясував у волонтерів, які проблеми виникають під час доставлення в Україну допомоги для військових, такої як бронежилети та каски.

Також ми писали про те, як головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний подякував волонтерам, назвавши їх "кровоносною системою армії".