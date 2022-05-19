На 12 млн грн: СБУ розкрила схему розкрадання гуманітарки у Черкаській ОВА (відео)

Деякі чиновники намагалися реалізувати через торгові мережі бронежилети, які були безоплатно передані на потреби ЗСУ однією громадською організацією.

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Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася ЗСУ. Як повідомила пресслужба відомства, зловмисники намагалися незаконно продати понад 1 000 бронежилетів вартістю 12 млн гривень.

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Зазначається, що засоби захисту були виготовлені в Україні громадською організацією, і через Черкаську ОВА бронежилети мали бути передані безкоштовно українським захисникам.

Проте деякі чиновники намагалися заробити шляхом продажу бронежилетів через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.

Завдяки діям співробітників СБУ частина бронежилетів була вилучена з торгової мережі та буде спрямована на потреби українських збройних сил.

Наразі проводяться слідчі дії щодо пошуку решти партії засобів захисту, а також з'ясовуються всі обставини справи та з'ясовуються особи, причетні до злочинної схеми.

Бронежилети в "Епіцентрі"

Зазначимо, що 17 травня у волонтерському об'єднанні "Львівський Оборонний Кластер" (ЛОК) розповіли, що одразу кілька людей повідомили їм про продаж у мережі ТЦ "Епіцентр" бронежилетів, які виробляли власне в об'єднанні для безкоштовного передавання в частині ЗСУ.

У торговій мережі відповіли, що всі засоби захисту, виставлені на продаж, були поставлені компанією "Група Венето", яка надала всі необхідні документи, зокрема товарні накладні, сертифікати випробувань і якості.

У компанії також зазначили, що в СБУ надійшло звернення громадян із проханням перевірити бронежилети, виставлені на продаж, із метою порівняння їх із тими, які призначалися безкоштовно для ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області 7 квітня силовиками було затримано мера одного з міст, якого підозрювали в отриманні хабара. З'ясувалося, що чиновник вимагав від волонтера 100 тис. гривень за автобус, який прибув до України з Фінляндії як гуманітарна допомога.

На Волинській митниці було неодноразово зафіксовано епізоди пропуску вантажів комерційних товарів, що проходять під виглядом гуманітарної допомоги. За даними заступника голови Волинської ОВА Андрія Ярмолького, під виглядом гуманітарної допомоги в Україну ввозять товари комерційного призначення, які не спрямовані на забезпечення потреб ЗСУ.