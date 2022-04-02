Під виглядом гуманітарки провозять комерційні товари: на Волині помітили корупційну схему на митниці, — ЗМІ

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На Волинській митниці спостерігаються численні епізоди пропуску вантажів комерційних товарів, які проходять під виглядом гуманітарної допомоги. Про це йдеться у листі заступника голови Волинської обласної військової адміністрації Андрія Ярмольського на Волинську митницю з вимогою перевірити факти порушення законодавства та негайно їх припинити, передає "Апостроф".

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"Волинська обласна військова адміністрація володіє інформацією, що певні особи зловживають механізмом пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану. Такі особи під виглядом гуманітарної допомоги ввозять в Україну товари комерційного призначення, які не спрямовані на забезпечення потреб Збройних сил України, сил територіальної оборони та цивільного захисту", — йдеться у листі Волинської ОВА.

Крім того, Волинська обласна військова адміністрація зробила запит щодо конкретних авто, які можуть бути задіяні у перевезенні контрабанди. Від Волинської митниці вимагається надати наступну інформацію:

1. Чи здійснювалось митне оформлення товару, що перебував у вищевказаних транспортних засобах, як гуманітарної допомоги? Якщо так, надати копії заповнених декларацій, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174.

2. Про посадових осіб, що здійснювали пропуск вищевказаних транспортних засобів, з їхніми особовими номерами печаток.

"Дане питання перебуває на постійному контролі Офісу Президента України та керівництва області", — йдеться у листі Волинської обласної військової адміністрації.

Раніше ЗМІ повідомляли про створену в.о. начальника Волинської митниці Миколою Татарчуком та його заступником Дмитром Хомичем тіньову схему ввезення контрабандних вантажів під виглядом гуманітарної допомоги. Зокрема, за даними розслідування видання "Апостроф", люди голови ДМС Демченка на Волинській митниці намагалися пропускати товари, зокрема російські, під виглядом гуманітарної допомоги через митний пост Ягодин.