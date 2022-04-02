Под видом гуманитарки провозят коммерческие товары: на Волыни заметили коррупционную схему на таможне, — СМИ

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На Волынской таможне наблюдаются многочисленные эпизоды пропуска грузов коммерческих товаров, проходящих под видом гуманитарной помощи. Об этом говорится в письме замглавы Волынской областной военной администрации Андрея Ярмольского Волынской таможне с требованием проверить факты нарушения законодательства и немедленно прекратить их, передает "Апостроф".

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"Волынская областная военная администрация владеет информацией, что определенные лица злоупотребляют механизмом пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения. Такие лица под видом гуманитарной помощи ввозят в Украину товары коммерческого назначения, которые не направлены на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины, сил территориальной обороны и гражданской защиты", — говорится в письме Волынской ОВА.

Кроме того, Волынская областная военная администрация направила запрос о конкретных автомобилях, которые могут быть задействованы в перевозке контрабанды.

От Волынской таможни требуется предоставить следующую информацию:

1. Совершалось ли таможенное оформление товара, находившегося в вышеуказанных транспортных средствах, как гуманитарной помощи? Если да, предоставить копии заполненных деклараций, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 01.03.2022 №174.

2. О должностных лицах, осуществлявших пропуск вышеуказанных транспортных средств, с их личными номерами печатей.

"Данный вопрос находится на постоянном контроле Офиса Президента Украины и руководства области", — говорится в письме Волынской областной военной администрации.

Ранее СМИ сообщали о созданном и.о. начальника Волынской таможни Николаем Татарчуком и его заместителем Дмитрием Хомичем теневую схему ввоза контрабандных грузов под видом гуманитарной помощи. В частности, по данным расследования издания "Апостроф", люди главы ГТС Демченко на Волынской таможне пытались пропускать товары, в том числе российские, под видом гуманитарной помощи через таможенный пост Ягодин.