Під Львовом затримали в.о. мера за торгівлю іноземною гуманітаркою (фото)

Чиновник вимагав 100 тисяч гривень за автобус, який надала Фінляндія як гуманітарну допомогу.

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У Львівській області силовики затримали виконувача обов'язків мера одного з міст, якого підозрюють в отриманні хабаря. Він вимагав і отримав від волонтера 100 тисяч грн за автобус, який надала як гуманітарну допомогу одна з асоціацій Фінляндії. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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"При процесуальному керівництві прокурорів Львівської обласної прокуратури затримано в.о. міського голови одного з міст Львівської області на продажі гуманітарної допомоги та отриманні неправомірної вигоди", — йдеться в повідомленні.

Тим часом міська рада Пустомити Львівської області повідомила, що інцидент із затриманням в.о. мера стався в їхньому місті. Згідно з наданою інформацією, силовики затримали першого заступника мера Андрія Луківа, якого відразу ж усунули з посади.

"За підозрою у спробі продати гуманітарний автомобіль затримали першого заступника міського голови Пустомитівської міської ради. Міськрада сподівається на об'єктивне розслідування правоохоронних органів", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомляли, що підозрюваного в отриманні 558 тисяч гривень хабаря народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних оголосили в розшук. Як повідомили в НАБУ, нардепа розшукують через його систематичну неявку на виклики правоохоронців.

Депутата затримали 28 січня на Житомирщині під час отримання хабаря за допомогу в укладанні контрактів між приватними підприємствами та медичною установою.