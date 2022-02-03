Хабар на пів мільйона: НАБУ оголосило в розшук нардепа-"слугу" Кузьміних

Нардеп тричі проігнорував виклики до правоохоронних органів щодо кримінального провадження, стверджують у відомстві в НАБУ.

Підозрюваного в отриманні 558 тис. гривень хабара народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних оголосили в розшук. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

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Нардепа розшукують через його систематичну неявку на виклики правоохоронців, відсутність за місцем проживання та приховування від детективів НАБУ, пояснили в бюро.

У НАБУ нагадали, що 31 січня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала Кузьміних повідомлення про підозру отримання неправомірної вигоди.

Як кажуть детективи, з цього дня політик набув статусу підозрюваного згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України, тому він зобов'язаний прибути до слідчого, прокурора або судді за першою вимогою.

"Підозрюваному належним чином повідомили заздалегідь про дату, час і місце запланованих процесуальних дій. Порядок денний про виклик народний обранець проігнорував. Дії підозрюваного щодо ухилення від явки та повідомлення про місце знаходження носять характер приховування від органів досудового розслідування та є безумовною підставою для оголошення його в розшук", – наголосили в НАБУ.

Нагадаємо, що Кузьміних затримали "на гарячому" 28 січня цього року при отриманні хабара за допомогу в укладенні контрактів між приватними підприємствами та лікарнею в Житомирській області.

Венедіктова заявила, що їй прикро говорити про факт корупції, оскільки рідний брат політика Олег Кузьміних брав участь у боях за Донецький аеропорт і був у полоні проросійських бойовиків.

НАБУ 1 лютого розповіло, як Кузьміних 29 січня, 31 січня та 1 лютого проігнорував виклики до правоохоронних органів щодо кримінального провадження про отримання неправомірної вигоди. Особа, яка представилася захисником політика, говорила, що підозрюваний перебуває "в закладі охорони здоров'я" і тому не зможе з'явитися в органи.