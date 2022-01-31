"Образливо. Нічого і додати": Венедіктова підписала підозру "слузі" Кузьміних

За словами генпрокурорки України, попередні заслуги "не конвертуються в імунітет від прокурорів".

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру народному депутату від фракції "Слуга народу" Сергію Кузьміних. Про це вона повідомила у Facebook.

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Як відомо, нардепа підозрюють в отриманні неправомірної вигоди – понад пів мільйона гривень.

"Минулої п'ятниці (28 січня) детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП був викритий народний депутат України 9 скликання. Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд", – написала Венедіктова.

Голова Офісу генпрокурора додала, що їй прикро висвітлювати такий факт, особливо тому, що йдеться про людину, брат якої служив Україні. Венедіктова має на увазі рідного брата Сергія Кузьміних Олега, який брав участь у боях за Донецький аеропорт і був полонений бойовиками.

"Але кримінальна юстиція влаштована так, що попередні заслуги не конвертуються в імунітет від прокурорів. Мені щиро шкода, що ця людина оступилася", — додала чиновниця.

Нагадаємо, 28 січня стало відомо про викриття нардепа Сергія Кузьміних на корупційній угоді. Він отримав гроші за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Ще повідомлялося, як 13 січня затримали екснардепа від БПП Андрія Немирівського. За даними Держбюро розслідувань, його спіймали на хабарі в особливо великому розмірі.