"Обидно": Венедиктова подписала подозрение нардепу Кузьминых

По словам генпрокурора Украины, предыдущие заслуги "не конвертируются в иммунитет от прокуроров".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении народному депутату от фракции "Слуга народа" Сергею Кузьминых. Об этом она сообщила в Facebook.

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Как известно, нардепа подозревают в получении неправомерной выгоды — более полумиллиона гривен.

"В прошлую пятницу (28 января) детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП был разоблачен народный депутат Украины 9 созыва. Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", – написала Венедиктова.

Глава Офиса генпрокурора добавила, что ей досадно освещать такой факт, особенно потому, что речь идет о человеке, брат которого служил Украине. Венедиктова подразумевает родного брата Сергея Кузьминых Олега, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт и был пленен боевиками.

"Но уголовная юстиция устроена так, что предыдущие заслуги не конвертируются в иммунитет прокуроров. Мне искренне жалко, что этот человек оступился", — добавила чиновница.

Напомним, 28 января стало известно о разоблачении нардепа Сергея Кузьмина на коррупционной сделке. Он получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Еще сообщалось, как 13 января задержали экс-нардепа от БПП Андрея Немировского. По данным Госбюро расследований, он был пойман на взятке в особо крупном размере.