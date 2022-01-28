Детективы НАБУ поймали на взятке нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых (фото)

По данным правоохранителей, парламентарий был задержан "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в размере почти 560 тысяч гривен.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали народного депутата от "Слуги народа" во время получения взятки. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Действующий парламентарий от "Слуги народа", как рассказывают в НАБУ, был задержан "на горячем" — при получении неправомерной выгоды в размере 558 тысяч гривен.

По словам силовиков, подозреваемый нардеп получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. В НАБУ отметили, что в спецоперации по задержанию "слуги народа" также участвовали представители Офиса генпрокурора и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

[ + – ] Детективы НАБУ задержали на взятке нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых [ + – ] Детективы НАБУ задержали на взятке нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых [ + – ] Детективы НАБУ задержали на взятке нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых [ + – ] Детективы НАБУ задержали на взятке нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых

Пресс-служба НАБУ не назвала имя задержанного нардепа от "Слуги народа". По данным журналиста и блогера Юрия Бутусова, речь идет о парламентарии Сергее Кузьминых.

"Задержание произошло при передаче народному депутату денег — детективы квалифицируют это как получение взятки. Цензор.Нет (украинское издание — ред.) связывался с Кузьминых для получения комментария, однако он вне зоны доступа", — сообщил Юрий Бутусов в своем Facebook.

[ + – ] Нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки

Экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко также сообщает, что детективы НАБУ задержали нардепа Сергея Кузьминых. По его данным, предварительная квалификация следственных действий — "получение или вымогательство взятки" (статья 368 Уголовного кодекса Украины).

[ + – ] Нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки

Сергей Кузьминых — народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования.

До избрания в парламент Сергей Кузьминых занимался предпринимательской и благотворительной деятельностью. Является учредителем организации "Международный благотворительный фонд братьев Кузьминых". В Житомире, Черкассах и Киеве открыл реабилитационные центры для бесплатного восстановления здоровья бойцов после полученных травм или ранений. Родной брат нардепа от "Слуги народа" — Олег Кузьминых, командир 90-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт, находился в плену оккупационных войск.

Напомним, 13 января был задержан экс-нардеп от БПП Андрей Немировский. По данным Госбюро расследований, бывший парламентарий был пойман на взятке в особо крупном размере.

Накануне Нового года в Нежине на взятке задержали полицейского, у которого в кабинете была табличка с надписью "взятки не берем". Как сообщали силовики, правоохранитель почти за 60 тысяч гривен и скретч-карту на 1000 литров бензина обещал фермеру "решить вопрос" с местной прокуратурой.