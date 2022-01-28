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Политика Задержание "слуги народа" Сергея Кузьминых

Детективы НАБУ поймали на взятке нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых (фото)

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Кузьминых задержание
Нардеп от Слуги народа Сергей Кузьминых пойман на взятке

По данным правоохранителей, парламентарий был задержан "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в размере почти 560 тысяч гривен.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали народного депутата от "Слуги народа" во время получения взятки. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Действующий парламентарий от "Слуги народа", как рассказывают в НАБУ, был задержан "на горячем" — при получении неправомерной выгоды в размере 558 тысяч гривен.

По словам силовиков, подозреваемый нардеп получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. В НАБУ отметили, что в спецоперации по задержанию "слуги народа" также участвовали представители Офиса генпрокурора и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сергей Кузьминых
Детективы НАБУ задержали на взятке нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых
Сергей Кузьминых
Детективы НАБУ задержали на взятке нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых
Сергей Кузьминых
Детективы НАБУ задержали на взятке нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых
Сергей Кузьминых
Детективы НАБУ задержали на взятке нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых
Сергей Кузьминых
Сергей Кузьминых
Сергей Кузьминых
Сергей Кузьминых

Пресс-служба НАБУ не назвала имя задержанного нардепа от "Слуги народа". По данным журналиста и блогера Юрия Бутусова, речь идет о парламентарии Сергее Кузьминых.

"Задержание произошло при передаче народному депутату денег — детективы квалифицируют это как получение взятки. Цензор.Нет (украинское издание — ред.) связывался с Кузьминых для получения комментария, однако он вне зоны доступа", — сообщил Юрий Бутусов в своем Facebook.

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки

Экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко также сообщает, что детективы НАБУ задержали нардепа Сергея Кузьминых. По его данным, предварительная квалификация следственных действий — "получение или вымогательство взятки" (статья 368 Уголовного кодекса Украины).

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки

Сергей Кузьминых — народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования.

До избрания в парламент Сергей Кузьминых занимался предпринимательской и благотворительной деятельностью. Является учредителем организации "Международный благотворительный фонд братьев Кузьминых". В Житомире, Черкассах и Киеве открыл реабилитационные центры для бесплатного восстановления здоровья бойцов после полученных травм или ранений. Родной брат нардепа от "Слуги народа" — Олег Кузьминых, командир 90-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт, находился в плену оккупационных войск.

Напомним, 13 января был задержан экс-нардеп от БПП Андрей Немировский. По данным Госбюро расследований, бывший парламентарий был пойман на взятке в особо крупном размере.

Накануне Нового года в Нежине на взятке задержали полицейского, у которого в кабинете была табличка с надписью "взятки не берем". Как сообщали силовики, правоохранитель почти за 60 тысяч гривен и скретч-карту на 1000 литров бензина обещал фермеру "решить вопрос" с местной прокуратурой.