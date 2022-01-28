Детективи НАБУ упіймали на хабарі нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних (фото)

За даними правоохоронців, парламентарія було затримано "на гарячому" під час отримання неправомірної вигоди в розмірі майже 560 тисяч гривень.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали народного депутата від "Слуги народу" під час одержання хабара. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Чинний парламентарій від "Слуги народу", як розповідають у НАБУ, був затриманий "на гарячому" — у процесі отримання неправомірної вигоди в розмірі 558 тисяч гривень.

За словами силовиків, підозрюваний нардеп отримав гроші за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. У НАБУ зазначили, що в спецоперації із затримання "слуги народу" також брали участь представники Офісу генпрокурора та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

[ + – ] Детективи НАБУ затримали на хабарі нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних [ + – ] Детективи НАБУ затримали на хабарі нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних [ + – ] Детективи НАБУ затримали на хабарі нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних [ + – ] Детективи НАБУ затримали на хабарі нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних

Пресслужба НАБУ не назвала імені затриманого нардепа від "Слуги народу". За даними журналіста та блогера Юрія Бутусова, йдеться про парламентаря Сергія Кузьміних.

"Затримання відбулося під час передавання народному депутату грошей — детективи кваліфікують це як отримання хабара. Цензор.Нет (українське видання — ред.) зв'язувався з Кузьміним для отримання коментаря, проте він поза зоною доступу", — повідомив Юрій Бутусов у своєму Facebook.

[ + – ] Нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали під час отримання хабара

Екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко також повідомляє, що детективи НАБУ затримали нардепа Сергія Кузьміних. За його даними, попередня кваліфікація слідчих дій — "отримання або вимагання хабара" (стаття 368 Кримінального кодексу України).

[ + – ] Нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали під час отримання хабара

Сергій Кузьміних — народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу", голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування.

До обрання до парламенту Сергій Кузьміних займався підприємницькою і благодійною діяльністю. Є засновником організації "Міжнародний благодійний фонд братів Кузьміних". У Житомирі, Черкасах і Києві відкрив реабілітаційні центри для безкоштовного відновлення здоров'я бійців після травм або поранень. Рідний брат нардепа від "Слуги народу" — Олег Кузьміних, командир 90-го батальйону 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Брав участь у боях за Донецький аеропорт, перебував у полоні окупаційних військ.

Нагадаємо, 13 січня був затриманий екснардеп від БПП Андрій Немировський. За даними Держбюро розслідувань, колишнього парламентарія спіймали на хабарі в особливо великому розмірі.

Напередодні Нового року в Ніжині на хабарі затримали поліцейського, у якого в кабінеті була табличка з написом "хабарі не беремо". Як повідомляли силовики, правоохоронець майже за 60 тисяч гривень і скретч-картку на 1 000 літрів бензину обіцяв фермеру "вирішити питання" з місцевою прокуратурою.