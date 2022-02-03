Взятка на полмиллиона: НАБУ объявило в розыск нардепа-"слугу" Кузьминых

Нардеп три раза проигнорировал вызовы в правоохранительные органы по уголовному производству, утверждают в ведомстве в НАБУ.

Подозреваемого в получении 558 тыс. гривен взятки народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

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Нардепа разыскивают из-за его систематической неявки на вызовы правоохранителей, отсутствия по месту жительства и укрывательства от детективов НАБУ, объяснили в бюро.

В НАБУ напомнили, что 31 января генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Кузьминых сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Как говорят детективы, с этого дня политик приобрел статус подозреваемого согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины, поэтому он обязан прибыть к следователю, прокурору или судье по первому требованию.

"Подозреваемому должным образом сообщили заранее о дате, времени и месте запланированных процессуальных действий. Повестки о вызове народный избранник проигнорировал. Действия подозреваемого относительно уклонения от явки и неуведомления о месте нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования и являются безусловным основанием для объявления его в розыск", – подчеркнули в НАБУ.

Напомним, что Кузьминых задержали "на горячем" 28 января этого года при получении взятки за помощь в заключении контрактов между частными предприятиями и больницей в Житомирской области.

Венедиктова заявила, что ей досадно говорить о факте коррупции, поскольку родной брат политика Олег Кузьминых участвовал в боях за Донецкий аэропорт и был в плену пророссийских боевиков.

НАБУ 1 февраля рассказало, как Кузьминых 29 января, 31 января и 1 февраля проигнорировал вызовы в правоохранительные органы по уголовному производству о получении неправомерной выгоды. Лицо, представившееся защитником политика, говорило, что подозреваемый пребывает "в учреждении здравоохранения" и по этой причине не сможет явиться в органы.