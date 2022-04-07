Под Львовом задержали и.о. мэра за торговлю иностранной гуманитаркой (фото)
Чиновник требовал 100 тысяч гривен за автобус, который был предоставлен Финляндией в качестве гуманитарной помощи.
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Во Львовской области силовики задержали исполняющего обязанности мэра одного из городов, который подозревается в получении взятки. Он требовал и получил от волонтера 100 тысяч грн за автобус, которая предоставила в качестве гуманитарной помощи одна из ассоциаций Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
"При процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры задержан и.о. городского головы одного из городов Львовской области на продаже гуманитарной помощи и получении неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.
Тем временем городской совет Пустомыты Львовской области сообщил, что инцидент с задержанием и.о. мэра произошел в их городе. Согласно предоставленной информации, силовики задержали первого заместителя мэра Андрея Лукива, которого сразу же отстранили от занимаемой должности.
"С подозрением в попытке продать гуманитарный автомобиль задержали первого заместителя городского головы Пустомытовского городского совета. Горсовет надеется на объективное расследование правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в получении 558 тысяч гривен взятки народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых объявили в розыск. Как сообщили в НАБУ, нардепа разыскивают по причине его систематической неявки на вызовы правоохранителей.
Депутата задержали 28 января в Житомирской области при получении взятки за помощь в заключении контрактов между частными предприятиями и медицинским учреждением.