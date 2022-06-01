Замглавы Черновицкой ОВА сообщили о подозрении в хищении гуманитарной помощи

По данным СМИ, чиновник Артур Мунтян использовал переданные Украине в качестве гуманитарки автомобили скорой помощи для личного заработка.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Заместитель руководителя Черновицкой областной военной администрации вместе со своими подельниками использовал машины скорой помощи, переданные Украине в качестве гуманитарной помощи, для личного заработка. Правоохранители сообщили ему о подозрении в растрате имущества. Об этом в среду, 1 июня, информирует пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По версии следствия, черновицкий чиновник вместе со своими коллегами из администрации и главой благотворительного фонда растратили часть вверенных Черновицкой ОВА автомобилей скорой помощи, которые были переданы международными партнерами в качестве гуманитарной помощи.

Машины использовались не по назначению, а для предоставления частных услуг с целью заработка. В связи с этим замначальника ОВА сообщили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности. Также правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.

По данным источников "Суспільного", о подозрении сообщили заместителю руководителя ОВА Артуру Мунтяну. Также издание сообщило, что в мае правоохранители задержали генерального директора Черновицкой областной больницы Сергея Бродовского, который, предположительно, причастен к хищению гуманитарной помощи. Он вышел из СИЗО под залог в 200 тысяч гривен.

По данным Службы безопасности Украины, замглавы ОВА был ответственным за распределение машин скорых и определил областную больницу как получателя части этой гуманитарной помощи, а руководитель больницы переоформил 5 автомобилей в свою благотворительную организацию.

Напомним, недавно правоохранители раскрыли схему хищения произведенных волонтерами бронежилетов чиновниками Черкасской областной военной администрации. Средства защиты были обнаружены в продаже в сети гипермаркетов "Эпицентр".

Также мы писали о том, как, по данным СМИ, через Волынскую таможню под видом гуманитарной помощи провозили коммерческие товары.