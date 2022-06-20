"Визнайте кордони і все закінчиться": ексмеру Києва Черновецькому повідомили про підозру

Підозру колишньому столичному градоначальнику прокуратура винесла через пост, розміщений наступного дня після початку війни. У ньому політик закликав визнати межі ЛДНР.

Колишньому київському градоначальнику Леоніду Черновецькому повідомлено про підозру у публічних закликах та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України. Про це повідомляється у Telegram-каналі Генеральної прокуратури.

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Слідство має дані про те, що вже наступного дня після початку воєнного вторгнення в Україну колишній мер Києва розмістив у соцмережах пости, в яких повідомив про можливість і навіть необхідність визнати межі окупованих територій Луганської та Донецької областей як самостійні суб'єкти.

У своєму посту Черновецький не називав війною те, що відбувається в Україні після 24 лютого 2022 року. За його словами, це лише удари по військових угрупованнях, які, у трактуванні ексмера, мали намір силою захопити Донецьк та Луганськ.

"Це лише демонстрація сили та удари по військових об'єктах. Визнайте кордони (можливо, маються на увазі території ОРДЛО) — відразу все закінчиться. Тієї ж секунди", — наполягав у своєму посту Черновецький, за твердженнями якого, так слід було вчинити вісім років тому замість бомбардувань.

[ + – ] Пост Черновецького у соцмережах.

Висновки судово-лінгвістичної експертизи вказують на те, що у публікації містяться публічні заклики до зміни територій та держкордону України.

Досудове розслідування щодо Черновецького здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ.

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