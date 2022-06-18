Колаборантка з Мангуша здала свого сина, бійця ЗСУ, в полон, — Андрющенко (фото)

Як стверджує радник мера Маріуполя, ексдепутатка сільради в Мангушівському районі добровільно перейшла на бік російських окупантів.

Колаборантка Анжеліка Клименко з Мангуша (поряд із Маріуполем) здала свого сина в російський полон. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в "Телеграмі".

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Колишня депутатка Покровської сільської ради Мангуського району Клименко перейшла на бік російських військ. 2014 року вона брала участь в організації "референдуму". Нині вона очолює один із гуманітарних штабів "Єдиної Росії".

Як наголошує Андрющенко, Анжеліка Клименко здала в полон власного сина, який є бійцем Збройних Сил України.

[ + – ] Анжеліка Клименко перейшла на бік ЗС РФ

Додамо, що на сторінці Анжеліки Клименко у "Фейсбуці" є публікація від 25 квітня, де вона розшукує свого сина.

[ + – ] Публікація зі сторінки Анжеліки Клименко

Нагадаємо, 15 червня радник мера Маріуполя заявив, що в місті починається активний опір окупації. За кілька днів згоріли кілька машин МНС із причепами, а один зі співробітників був смертельно поранений.

Раніше повідомлялося, що окупанти роздають українським полоненим фейкову газету про "втрату" Запоріжжя.