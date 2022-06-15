"Місто не прийняло окупацію". У Маріуполі починається активний опір (відео)

За словами радника мера Петра Андрющенка, у місті вже згоріло дві вантажівки МНС РФ, а також було вбито одного співробітника органу від удару невідомого.

У Маріуполі пасивний опір починає переходити до активної фази. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

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Вказується, що 9 та 11 червня відбулися дві події. На Таганрозькому шосе на стоянці техніки МНС Росії згоріли два тягачі та три великі причепи. Інцидент стався 9 червня. Окупанти назвали причиною пожежі підпал.

Через день, 11 червня, за три дні до Дня Росії, в натовпі за гуманітаркою біля "Метро" невідомий поранив ножем у спину співробітника МНС РФ. Від поранень він помер.

"Місто не прийняло окупацію. Потроху пасивний опір саботажу переходить в активну фазу", — пише Андрющенко.

Разом із ти із причин безпеки будь-які подробиці двох інцидентів він називати не став. Також радник мера закликав озиратися російським окупантам, бо відплата вже поряд.

Також Андрющенко показав оголошення, які тепер заполонили місто. Місцеві жителі шукають своїх рідних, продають газові балони, вивозять на фільтрацію чи змушені шукати, де купити сім-карту оператора окупантів "Фенікс".

Нагадаємо, Андрющенко публікував доповідь окупантів, яка показує, що місто не буде готове до опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що РФ готуватиметься відкрити маріупольський драмтеатр до осені, де під завалами загинули сотні людей.