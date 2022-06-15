"Город не принял оккупацию". В Мариуполе начинается активное сопротивление (видео)

По словам советника мэра Петра Андрющенко, в городе уже сгорело два грузовика МЧС РФ, а также был убит один сотрудник органа от удара неизвестного.

В Мариуполе пассивное сопротивление начинает переходить в активную фазу. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

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Указывается, что 9 и 11 июня произошло два события. На Таганрожском шоссе на стоянке техники МЧС России сгорели два тягача и три больших прицепа. Инцидент произошел 9 июня. Оккупанты назвали причиной пожара поджог.

Через день, 11 июня за три дня до Дня России в толпе за гуманитаркой около "Метро" неизвестный ранил ножом в спину сотрудника МЧС РФ. От ранений он скончался.

"Город не принял оккупацию. Понемножку пассивное сопротивления саботажа переходит в активную фазу", — пишет Андрющенко.

Вместе с тем по причинам безопасности какие-либо подробности двух инцидентов он называть не стал. Также советник мэра призвал оглядываться российским оккупантам так как возмездие уже рядом.

Также Андрющенко показал объявления, которые теперь заполонили город. Местные жители ищут своих родных, продают газовые баллоны, вывозят на фильтрацию или вынуждены искать, где купить сим-карту оператора оккупантов "Феникс".

Напомним, Андрющенко публиковал доклад оккупантов, который показывает, что город не будет готов к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что РФ готовиться открыть мариупольский драмтеатр к осени, где под завалами погибли сотни людей.