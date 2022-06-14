"Анекдотические объемы": оккупанты РФ рассказали, как будут восстанавливать Мариуполь

Советник мариупольского мэра Петр Андрющенко показал анализ оккупантов, который говорит о том, что город не успеют подготовить к отопительному сезону. Ожидается сокрушительная зима.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал анализ планов восстановления Мариуполя и подготовке города к зиме, составленный оккупантами.

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"Россияне выпустили анализ по ситуации с восстановлением Мариуполя. Если кратко – как мы и говорили. Никакого восстановления нет, никакого тепла не будет. А зима – рядом", — пишет Андрющенко.

Также он добавил полный текст анализа и в очередной раз призвал мариупольцев покидать город через РФ в западные страны и оттуда в Украину.

Что нужно для восстановления Мариуполя?

В Мариуполе начали разбирать завалы, восстанавливать водопровод и электроснабжения. Восстанавливать оккупированный город планируют при финансовой помощи Санкт-Петербурга и строительных компаний из него. План опубликован на заблокированном в Украине телеграм-канале "Рыбарь".

Для восстановления приазовского города должен быть выполнен ряд пунктов:

подготовка и утверждение инвестиционных проектов с источниками финансирования

выполнение проектно-сметных работ с согласованием итоговой сметы

проведение тендера для выбора подрядчика на выполнение работ

Ныне в городе работают подразделения МЧС РФ и ОРДО, "волонтеры", а также местное население. Также заявляется, что были запланированы места размещения российских строителей. Однако на данный момент в Мариуполь массово не заводят строительные отряды и технику, нет и массовых поставок стройматериалов.

Сами российские пропагандисты отмечают, что поставки строительных материалов происходят в "анекдотическом объеме": 1000 рулонов рубероида и 1000 метров труб с марта на всю территорию оккупированной Донецкой области.

"Проблема в том, что крупные строительные организации, без которых восстановление города невозможно, в Мариуполь пока не заходили. И без договорных отношений с государством — не зайдут. И судя по всему, правовая база для финансирования восстановления Донбасса в Российской Федерации отсутствует", — утверждается в отчете.

Что делает Санкт-Петербург для восстановления Мариуполя

Из Питера прибыли сотрудники горводоканала, а на порту выделили территорию для строительного городка. "Волонтеры" расчищают площадку от мусора.

Заявляется, что в Петербурге нужно изменить правовую базу для помощи "городу-побратиму". 26 мая губернатор Беглов сообщил о планах перерегистрировать фонд "Победа" для помощи Мариуполю. Для этого нужно внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности и переписать ее устав.

9 июня изменили главу фонда на Андрея Полевого — он представитель во власти крупнейших строительных структур города. Авторы утверждают, что на лицо "неспешная подготовка властей города к работе". Такими темпами нормативно-правовую и организационную базу "инвестиционного проекта" закончат менять к концу 2022 года. Весь первый квартал 2023 года пройдет в согласовании упрощенной схемы финансирования работ до утверждения проектно-сметной документации.

Будет ли готов Мариуполь к зиме?

В итоге оккупационные власти приходят к выводу, что при таком подходе в Мариуполе будет тяжелая зима. Нужно менять подходы бюджетирования строительства иначе многие оккупированные города будут иметь дело с "опустошительными последствиями зимы".

Напомним, РФ готовиться открыть мариупольский драмтеатр к осени, где под завалами погибли сотни людей. Также оккупанты обустроили палатки для "гигиенических процедур" в Мариуполе. Для этого нужно отстоять очередь под жарой.