Горячий душ в жару. В Мариуполе на улице поставили палатки для "гигиенических процедур"

Оккупационный власти не могут наладить нормальное водоснабжение в городе.

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На улицах Мариуполя оккупационные власти установили палатки для "гигиенических процедур". Российские захватчики предлагают местным жителям принимать горячий душ в самую жару. Об этом пишет в своем Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко.

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"Мариуполь. Можно принимать горячий душ. Правда, возле ТЦ "Метро" в гуманитарном штабе Единороссов. И только с 11 до 16. В самую жару. Без комментариев", — написал Андрющенко у себя в Telegram.

Во временно оккупированном Мариуполе очень тяжелая гуманитарная ситуация. И с каждым днем она становится только хуже. Море и источники питьевой воды находятся в ужасном состоянии, так как в городе очень много гниющего мусора и неглубоких могил. В жару местные жители подолгу не могут получить разрешение на погребение близких и вынуждены хоронить их во дворах жилых домов. Питьевую воду горожане получают один раз в два дня, также есть проблема и с едой. С 1 июля бесплатную еду должны начать выдавать людям с инвалидностью и пенсионерам.

[ + – ] Скриншот видео. Палатки с уличным душем в Мариуполе Фото: Скриншот

[ + – ] Скриншот видео. Палатки с уличным душем в Мариуполе

Хотя оккупанты продолжают отрицать вероятную угрозу эпидемии холеры, известно, что в городе в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение. По словам советника мэра Петра Андрющенко, для изоляции больных готовы почти четыре бокса. Инфекционное отделение планируют запустить на базе ковидного отделения, где во время уличных боев оккупанты хранили около 600 тел погибших.

Как писал ранее Фокус, в конце апреля Мариупольский городской совет сообщил, что российские военные похоронили около девяти тысяч местных жителей в оккупированном противником городе Мангуш Донецкой области. Сами российские пропагандисты задокументировали факт захоронения только 1000 погибших.

Также Фокус писал о том, что министр здравоохрания Украины Виктор Ляшко предупреждал о риске вспышек кишечных инфекций, в том числе холеры, на оккупированных территориях. Особенно это актуально для районов, которые испытывают проблемы с водоснабжением.