В оккупированных областях Украины будет вспышка холеры, — Виктор Ляшко

По мнению главы Минздрава, также осенью страну может накрыть очередная волна COVID-19, а через 5-7 лет мы увидим бум онкологических, сердечно-сосудистых и некоторых инфекционных заболеваний.

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Война оказывает на здоровье людей прямое и опосредованное влияние, сейчас на первые места будут выходить как раз опосредованные потери. Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил в интервью изданию "Телеграф".

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"Летальные случаи будут возникать из-за того, что в зоне боевых действий, на временно оккупированных территориях, люди не будут иметь доступа к медицинским услугам, лекарственным средствам, воде, — сказал он. — Люди, которые там остались, и имеют инфаркт или инсульт, подвергаются опасности из-за того, что несвоевременно получают помощь".

По словам министра, в Херсонской, Запорожской областях ощущается нехватка медикаментов: заканчиваются препараты для снижение артериального давления, для замены гормонов щитовидной железы, инсулин. Это приводит к тому, что у больных прогрессирует болезнь.

"Отсутствие воды приведет к появлению группы кишечных инфекций, в том числе и холеры, — подчеркнул Ляшко. — После войны всегда были масштабные вспышки инфекционных заболеваний. Иногда это происходит и во время войны".

Какие болезни станут распространенными в Украине

Он отметил, что и во время эпидемии ковида, и сейчас есть проблемы с ранней диагностикой онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому через 5-7 лет стоит ожидать бума этих заболеваний, а также туберкулеза и вирусного гепатита. А уже этой осенью Украину может накрыть новая волна эпидемии COVID-19, хотя пока мировая статистика свидетельствует о снижении уровня заболеваемости.

"В Европе фиксируется убыль. Только Германия попадает в десятку стран-лидеров по количеству заболевших, — сказал Виктор Ляшко. — Недавно в стране обнаружили интересный штамм, у которого агрессивность больше, чем у циркулировавшего ранее. Название не могу сказать, потому что его как такового нет".

По словам министра, от агрессивности вируса зависит, насколько он опасен для Украины. Если количество госпитализаций не будет расти, можно будет сказать, что COVID-19 переходит в разряд обычных сезонных эпидемических заболеваний.

В то же время, поговорив с руководителем отдела реагирования на чрезвычайные ситуации ВОЗ, Ляшко пришел к выводу, что украинцам не стоит беспокоиться о возникновении эпидемии оспы обезьян. Нужно лишь усилить диагностику при появлении определенных симптомов.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о том, что в городе началась эпидемия, оккупанты закрыли его на карантин. Андрющенко предположил, что причиной вспышки заболеваемости могут быть холерные вибрионы или другие вирусные инфекции, которые поражают желудочно-кишечный тракт. По его словам, Азовское море и источники питьевой воды загрязняются из-за неглубоких могил и мусора, который гниет на улицах разрушенного Мариуполя. В городе уже зафиксирован резкий рост смертности.