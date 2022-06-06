В окупованих областях України буде спалах холери, — Віктор Ляшко

На думку голови МОЗ, також восени країну може накрити чергова хвиля COVID-19, а через 5-7 років ми побачимо бум онкологічних, серцево-судинних і деяких інфекційних захворювань.

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Війна чинить на здоров'я людей прямий та опосередкований вплив, зараз на перші місця виходитимуть опосередковані втрати. Про це Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю виданню "Телеграф".

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"Летальні випадки виникатимуть через те, що в зоні бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, люди не матимуть доступу до медичних послуг, лікарських засобів, води, — сказав він. — Люди, які там залишилися, мають інфаркт або інсульт, наражаються на небезпеку через те, що несвоєчасно отримують допомогу".

За словами міністра, у Херсонській, Запорізькій областях відчувається нестача медикаментів: закінчуються препарати на зниження артеріального тиску, на заміну гормонів щитовидної залози, інсулін. Це призводить до того, що у хворих прогресує хвороба.

"Відсутність води призведе до появи групи кишкових інфекцій, зокрема й холери, — наголосив Ляшко. — Після війни завжди були масштабні спалахи інфекційних захворювань. Іноді це відбувається і під час війни".

Які хвороби стануть поширеними в Україні

Він зазначив, що й під час епідемії ковіду, і зараз є проблеми із ранньою діагностикою онкологічних і серцево-судинних захворювань. Тому через 5-7 років варто очікувати буму цих захворювань, а також туберкульозу та вірусного гепатиту. А вже цієї осені Україну може накрити нова хвиля епідемії COVID-19, хоча поки що світова статистика свідчить про зниження рівня захворюваності.

"У Європі фіксується спад. Тільки Німеччина потрапляє до десятки країн-лідерів за кількістю хворих, — сказав Віктор Ляшко. — Нещодавно в країні зафіксували цікавий штам, у якого агресивність більша, ніж у того, який циркулював раніше. Назву не можу сказати, бо її як такої немає”.

За словами міністра, від агресивності вірусу залежить, наскільки він є небезпечним для України. Якщо кількість госпіталізацій не зростатиме, можна буде сказати, що COVID-19 переходить до розряду звичайних сезонних епідемічних захворювань.

Водночас, поговоривши з керівником відділу реагування на надзвичайні ситуації ВООЗ, Ляшко дійшов висновку, що українцям не варто перейматися виникненням епідемії віспи мавп. Потрібно лише посилити діагностику з появою певних симптомів.

6 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про те, що в місті почалася епідемія, окупанти закрили його на карантин. Андрющенко припустив, що причиною спалаху захворюваності можуть бути холерні вібріони або інші вірусні інфекції, які вражають шлунково-кишковий тракт. За його словами, Азовське море та джерела питної води забруднюються через неглибокі могили та сміття, яке гниє на вулицях зруйнованого Маріуполя. У місті вже зафіксовано різке зростання смертності.