У Маріуполі почалася епідемія, окупанти закрили місто на карантин, — радник мера

За словами Петра Андрющенка, у місті зафіксовано різке зростання смертності, а епідемія може бути спричинена холерою.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В окупованому російськими військами Маріуполі розпочалася епідемія, через що росіяни закрили місто на "бюрократичний" карантин. Цю інформацію в ефірі національного телемарафону озвучив радник мера портового міста Петро Андрющенко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, Азовське море у великих масштабах забруднюється через неглибокі могили та сміття, яке продовжує гнити на вулицях Маріуполя. Андрющенко попереджає, що на цьому фоні в окупованому місті почали фіксувати перші випадки зараження на інфекції, які вражають шлунковий тракт.

"Все це потрапляє у воду, у море, у джерела питної води та ризик епідемії не просто загрозливий, а він уже такого рівня, що в принципі ми фіксуємо поодинокі випадки. Наскільки ми можемо фіксувати, дозволяє говорити, що епідемія в принципі почалася", — продовжив радник мера в ефірі марафону.

Щобільше, як зазначає Андрющенко, у Маріуполі зафіксовано різке зростання смертності. Окупаційна адміністрація, усвідомлюючи факт початку епідемії, фактично закриває портове місто на карантин.

Радник мера Маріуполя висловив припущення, що катастрофічна ситуація в окупованому населеному пункті може бути спричинена як холерою, так і іншими вірусними інфекціями, які вражають шлунковий тракт. Ситуацію у Маріуполі посилює відсутність ліків, медичної допомоги та лабораторій, за допомогою яких можна фіксувати випадки зараження.

"Відсутність вакцин у Маріуполі, навіть така штука, як епідемія дизентерії, може призвести до десятків тисяч загиблих. Тут навіть і холери не слід очікувати. А якщо холера — то взагалі наслідки дуже складно прорахувати", — резюмував Андрющенко в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, ЗС РФ піддали жителів Маріуполя новому приниженню і видають цивільним питну воду лише за записом. За даними міської ради, автомобілі з водою приїжджають до окупованого міста раз на два дні, а українцям для її отримання необхідно записуватися в чергу та чекати по кілька годин.

Також повідомлялося, що окупанти запровадили у Маріуполі смертну кару для громадян, які відмовляються співпрацювати із ЗС РФ.