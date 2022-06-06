В Мариуполе началась эпидемия, оккупанты закрыли город на карантин, — советник мэра

По словам Петра Андрющенко, в городе зафиксирован резкий рост смертности, а эпидемия может быть вызвана холерой.

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В оккупированном российскими войсками Мариуполе началась эпидемия, из-за чего россияне закрыли город на "бюрократический" карантин. Эту информацию в эфире национального телемарафона озвучил советник мэра портового города Петр Андрющенко.

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По его словам, Азовское море в больших масштабах загрязняетя из-за неглубоких могил и мусора, который продолжает гнить на улицах Мариуполя. Андрющенко предупреждает, что на этом фоне в оккупированном городе начали фиксировать первые случаи заражения инфекциями, которые поражают желудочный тракт.

"Все это попадает в воду, в море, в источники питьевой воды и риск эпидемии не просто угрожающий, а он уже такого уровня, что в принципе мы фиксируем единичные случаи. Насколько мы можем фиксировать, позволяющие говорить, что эпидемия в принципе началась", — продолжил советник мэра в эфире марафона.

Более того, как отмечает Андрющенко, в Мариуполе зафиксирован резкий рост смертности. Оккупационная администрация, осознавая факт начала эпидемии, фактически закрывает портовый город на карантин.

Советник мэра Мариуполя предположил, что катастрофическая ситуация в оккупированном населенном пункте может быть вызвана как холерой, так и другими вирусными инфекциями, которые поражают желудочный тракт. Ситуацию в Мариуполе усугубляет отсутствие лекарств, медицинской помощи и лабораторий, с помощью которых можно фиксировать случаи заражения.

"Отсутствие вакцин в Мариуполе, даже такое штука как эпидемия дизентерии может привести к десяткам тысяч погибших. Здесь даже и холеры не следует ожидать. А если холера — то вообще последствия очень сложно просчитать", — резюмировал Андрющенко в эфире телемарафона.

Напомним, ВС РФ подвергли жителей Мариуполя новому унижению и выдают гражданским питьевую воду исключительно по записи. По данным городского совета, автомобили с водой приезжают в оккупированный город раз в два дня, а украинцам для ее получения необходимо записываться в очередь и ждать по несколько часов.

Также сообщалось, что оккупанты ввели в Мариуполе смертную казнь для граждан, которые отказываются сотрудничать с ВС РФ.