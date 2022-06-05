Вода по записи. Оккупанты подвергли мариупольцев новому унижению
Питьевая вода в Мариуполе появляется раз в два дня, и чтобы набрать ее, люди вынуждены записываться в очередь.
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Многострадальный Мариуполь, большую часть которого российские оккупанты превратили в руины, столкнулся с новым испытанием. Теперь люди вынуждены записываться в очередь, чтобы получить питьевую воду. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.
По его словам, чтобы набрать воды, жителям Мариуполя приходится ждать до двух дней.
"Теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня, — пишет Андрющенко. — Основная причина – падение уровня воды в природных источниках забора воды. Прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды по естественным причинам – летняя жара".
Петр Андрющенко также рассказал, что оккупанты сократили объемы гуманитарной помощи, теперь ее бесплатно выдают только пенсионерам. Остальные жители Мариуполя вынуждены работать фактически "за еду".
"Молодежь заставляют записываться в "дружины" и помогать мобильным патрулям, в том числе в фильтрационных мерах. За отказ угрожают мобилизацией в армию "ДНР", — написал советник мэра Мариуполя.
В целом Андрющенко ситуацию в Мариуполе описывает так: "сейчас город целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев".
В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил о том, что в городе зафиксировано уже более 1000 военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.
Ранее Андрющенко информировал о том, что россияне продолжают грабить город, а мародерство проводится РФ практически на государственном уровне. Так, в конце апреля из захваченного и разрушенного Мариуполя вывезли медицинское оборудование стоимостью несколько миллионов долларов, закупленное в прошлом году.