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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Вода за записом. Окупанти піддали маріупольців новому приниженню

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вода, маріуполь, дефіцит води, гуманітарна допомога
Фото: t.me/andriyshTime | Питна вода видається в Маріуполі "у кращому разі раз на два дні"

Питна вода у Маріуполі з'являється раз на два дні, і щоб набрати її, люди змушені записуватись у чергу.

Багатостраждальний Маріуполь, більшу частину якого російські окупанти перетворили на руїни, зіткнувся з новим випробуванням. Тепер люди змушені записуватись у чергу, щоб отримати питну воду. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, щоб набрати води, мешканцям Маріуполя доводиться чекати до двох днів.

"Тепер питна вода в кращому разі раз на два дні, — пише Андрющенко. — Основна причина — падіння рівня води в природних джерелах забору води. Прогнозують подальше скорочення постачання води з природних причин — літня спека".

Петро Андрющенко також розповів, що окупанти скоротили обсяги гуманітарної допомоги, тепер її безкоштовно видають лише пенсіонерам. Решта жителів Маріуполя змушена працювати фактично "за їжу".

"Молодь змушують записуватися в "дружини" та допомагати мобільним патрулям, зокрема у фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію "ДНР", — написав радник мера Маріуполя.

Загалом Андрющенко ситуацію в Маріуполі описує так: "нині місто цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців".

Зі свого боку мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що в місті зафіксовано вже понад 1000 воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

Ситуація у Маріуполі

Раніше Андрющенко інформував, що росіяни продовжують грабувати місто, а мародерство здійснюється РФ практично на державному рівні. Так, наприкінці квітня із захопленого та зруйнованого Маріуполя вивезли медичне обладнання вартістю кілька мільйонів доларів, закуплене минулого року.