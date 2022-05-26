Подарунки від "Единой России": РФ вивезла з Маріуполя унікальне медобладнання (фото)

За словами радника мера міста, росіяни вкрали партію хірургічного обладнання з маріупольської лікарні, яке було закуплено минулого року.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав діяльність представників російського керівництва в Маріуполі практикою державного мародерства. За його відомостями, із захопленого та зруйнованого міста вивозиться медичне обладнання вартістю кілька мільйонів доларів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Андрющенка.

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[ + – ] Викрадене з маріупольської лікарні хірургічне обладнання [ + – ] Викрадене з маріупольської лікарні хірургічне обладнання

"У Донецьку до хірургічного відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, яке було вкрадено з маріупольської лікарні #1, — зазначає радник міського мера. — Цього разу для анестезії. Обладнання унікальне та було придбано Маріуполем у 2021 році за кілька мільйонів гривень" .

За його словами, все це було загорнуто в подарункову обгортку "Единой России", Донецьк має подякувати платникам податків Маріуполя за покращення медичного обслуговування в місті.

Раніше Фокус повідомляв, що в Маріуполі під завалами знайдено 200 тіл загиблих, яких відмовляються ховати. Радник мера розповів, що для безплатного перепоховання потрібно заявити на камеру, що загиблий став "жертвою" української армії.