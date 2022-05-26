UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Подарки от "Единой России": РФ вывезла из Мариуполя уникальное медоборудование (фото)

2668
Медицинское оборудование из мариупольской больницы #1.
Фото: Telegram | Медицинское оборудование из мариупольской больницы #1.

По словам советника мэра города, россияне украли партию хирургического оборудования из мариупольской больницы, которое было закуплено в прошлом году.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал деятельность представителей российского руководства в Мариуполе практикой государственного мародерства. По его сведениям, из захваченного и разрушенного города вывозится медицинское оборудование стоимостью несколько Миллионов долларов. Об этом сообщается в Telegram-канале Андрющенко.

Украденное из мариупольской больницы хирургическое оборудование
Украденное из мариупольской больницы хирургическое оборудование
Мариуполь, оборудование, Украденное из мариупольской больницы хирургическое оборудование
Украденное из мариупольской больницы хирургическое оборудование
Украденное из мариупольской больницы хирургическое оборудование
Мариуполь, оборудование, Украденное из мариупольской больницы хирургическое оборудование

"В Донецке в хирургическое отделение клиники Калинина завезли очередную партию хирургического оборудования, которые было украдено из мариупольской больницы #1, — отмечает советник городского мэра. — В этот раз для анестезии. Оборудование уникальное и было приобретено Мариуполе в 2021 году за несколько миллионов гривен".

По его словам, все это было обернуто в подарочную обертку "Единой России", Донецк должен поблагодарить налогоплательщиков Мариуполя за улучшение медицинского обслуживания в городе.

Ранее Фокус сообщал, что в Мариуполе под завалами найдены 200 тел погибших, которых отказываются хоронить. Советник мэра рассказал, что для бесплатного перезахоронения нужно заявить на камеру, что погибший стал "жертвой" украинской армии.