Подарки от "Единой России": РФ вывезла из Мариуполя уникальное медоборудование (фото)

По словам советника мэра города, россияне украли партию хирургического оборудования из мариупольской больницы, которое было закуплено в прошлом году.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал деятельность представителей российского руководства в Мариуполе практикой государственного мародерства. По его сведениям, из захваченного и разрушенного города вывозится медицинское оборудование стоимостью несколько Миллионов долларов. Об этом сообщается в Telegram-канале Андрющенко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Украденное из мариупольской больницы хирургическое оборудование [ + – ] Украденное из мариупольской больницы хирургическое оборудование

"В Донецке в хирургическое отделение клиники Калинина завезли очередную партию хирургического оборудования, которые было украдено из мариупольской больницы #1, — отмечает советник городского мэра. — В этот раз для анестезии. Оборудование уникальное и было приобретено Мариуполе в 2021 году за несколько миллионов гривен".

По его словам, все это было обернуто в подарочную обертку "Единой России", Донецк должен поблагодарить налогоплательщиков Мариуполя за улучшение медицинского обслуживания в городе.

Ранее Фокус сообщал, что в Мариуполе под завалами найдены 200 тел погибших, которых отказываются хоронить. Советник мэра рассказал, что для бесплатного перезахоронения нужно заявить на камеру, что погибший стал "жертвой" украинской армии.