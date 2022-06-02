Россияне ввели смертную казнь в оккупированном Мариуполе, – мэр города

Нежелающие сотрудничать с оккупационными властями украинские чиновники и волонтеры попадают в тюрьмы. В "ДНР" одного госслужащего уже расстреляли.

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Российские оккупанты ввели смертную казнь во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил Мариупольский горсовет в Telegram.

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Украинских чиновников и волонтеров, отказался сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями сажают в тюрьму и расстреливают, заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. При этом по меньшей мере один госслужащий казнен путем расстрела", – отметили власти.

В тюрьме поселка Еленовка держат несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали вывозить мариупольцев и пытались доставить продукты с водой в заблокированный город.

[ + – ] В тюрьме Еленовки сидят десятки волонтеров

Приговора ожидает украинская судья. Она занималась рассмотрением дел, связанных с сепаратизмом, которые получили немалую огласку. Известно, что она подвергается пыткам со стороны оккупантов.

В "ДНР" арестовали более 100 украинских военных, которые защищали Мариуполь. Боевики проверяют, причастны ли они "к преступлениям против жителей республики".

Напомним, что 30 мая в "ДНР" угрожали казнить украинских военных, в том числе защитников "Азовстали". "Глава Министерства юстиции ДНР" Юрий Сироватко объявлял, что среди пленных есть такие, которым присудят высшую меру наказания — смертную казнь.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин ранее говорил, что первый этап "международного трибунала" над захваченными в плен украинскими военными пройдет в конце лета.